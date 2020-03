Kaum zu glauben was so ein Winzling, wie dieses Corona-Virus, für eine Macht über die Menschen ausübt. Nicht, dass er sie nur körperlich krankmacht, er hat auch die Kraft ihren Gemüts- und Geisteszustand zu beherrschen. Das erreicht er einerseits dadurch, dass er unerkannt und im Verborgenen werkelt und andererseits durch die Verbreitung von Angst und Schrecken. Ob er Letzteres aktiv plant und einsetzt, bleibt ungewiss.

Sicher ist, dass er bereits davon profitiert, dass er einen Bruchteil der Menschheit – aktuell so um die einhunderttausend von circa 7,8 Milliarden Erdenbürgern – befallen hat. Der Knirps verursacht allerdings deutlich mehr indirekte zerstörerische Nebenwirkungen als körperliche Beschwerden, die bedauernswerten Todesfälle einmal ausgenommen. Er legt ganze Firmen lahm, unterbindet Warenströme und Produktionszyklen, lässt die Kurse an der Börse einstürzen und sorgt andererseits für Panikkäufe von Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Atemmasken, Medikamenten sowie Desinfektionsmitteln.

Er beschäftigt Politiker und treibt sie in Krisensitzungen, testet die Belastbarkeit des Gesundheitswesens und der Ärzteschaft, sorgt für die Schließung von Kindergärten, Schulen und Universitäten und gibt Anlass zur Absage von Großveranstaltungen. Er ist in aller Munde, dauerpräsent in den Medien, Forschungsobjekt der Pharmazie und bestimmt die Flugpläne.

Die Liste seiner Fähigkeiten und seiner Einflussnahme auf das öffentliche Leben ist endlos lang und die angeführten Punkte sind mit Sicherheit unvollständig. Seine Macht ist allerdings, im Gegensatz zu seiner Größe, immens und das was er an Schaden angerichtet hat oder auch noch anrichten wird gigantisch.

Es ist schon erstaunlich, was so ein Gnom, der nicht einmal über die Fähigkeit der autonomen Fortbewegung verfügt, so alles bewegen kann.