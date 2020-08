Beim 1. Ruhr Clean Up im Grünen können alle helfen Runter vom Sofa, rein in die Schuhe und gemeinsam die Ruhrauen säubern. Das ist die Idee, die das Centrum für bürgerschaftliches Engagement aus Düsseldorf hat. Am Samstag, 12. September, von 10 bis 13 Uhr werden viele Hände gebraucht, um die grünen Wohnzimmer der Mülheimer, die Ruhrauen, von Unrat zu befreien.

Von Heike Marie Westhofen

Noch nie gab es so viele Beschwerden der Bürger über Vermüllung der Natur wie in diesem Jahr. Ein Gegengewicht zur Vermüllung ist die Idee des CBE, dessen Mitarbeiter sich von den Düsseldorfern mit ihrer erfolgreichen Aktion "Rhein Clean UP" anstecken ließen.

"Mittlerweile ist aus der Idee ein gemeinsamer und länderübergreifender Aktionstag geworden, der von Österreich durch die BRD bis in die Niederlande führt. Dieses Jahr fällt er auf den 12. September", erklärt die Projektleiterin des Ruhr Clean Up, Eva Winkler vom CBE.

Entlang der Ruhr Unrat sammeln

"Gesammelt wird bei uns entlang der Ruhr an verschiedenen Stellen in den Ruhrauen. Dort, wo die Natur am meisten leidet",

sagt Michael Schüring, Geschäftsführer des CBE in der Wallstraße 7.

Gebraucht werden viele fleißige Helfer, die in kleinen Gruppen zu je zehn Personen jeweils ein Teilstück vom Müll befreien sollen. Ein Koordinator teilt die Gruppen und Sammelplätze auf und begleitet werden die Gruppen von einem Ehrenamtlichen des CBE.

"Die MEG als Entsorger hält für alle Sammler große Säcke und Handschuhe bereit. Wir sorgen auch dafür, dass der gesammelte Müll schnell von den Sammelplätzen entlang der Strecken entsorgt wird",

verspricht Michael Keller von der MEG.

Das CBE hat für diese Idee schnell Partner gefunden, die hilfreich mitwirken. Vom Amt für Umweltschutz berät Gabriele Wegner vorab, was in den Naturschutzgebieten in den Saarner- und Styrumer Auen berücksichtigt werden muss. Sie erstellt Pläne und Wegemarkierungen, die genutzt werden sollen. Die Sammelplätze wurden festgelegt und die Ablagestellen für Säcke definiert. Außerdem stellt das Amt Genehmigungen für diese Aktion in den Naturschutzgebieten aus.

"Wir haben fast 30 Siemens-Mitarbeiter für den Ruhr Clean Up gwinnen können. Es dürfen noch mehr werden, damit wir gleich hinter dem Werksgelände, im Hafengebiet, Müll sammeln können",

so Dietmar Krebs von Siemens Gas and Power. Auch Jocelyn Haus, vom Rotaract Club Mülheim/Oberhausen wird mit circa 30 jungen Rotaractern beim Müll sammeln helfen. Sie hat schon Erfahrung beim Rhein Clean Up 2019 in Düsseldorf gesammelt und war von den Müllmengen entlang des Rheins beeindruckt.

Anmeldung:

300 Mülheimer und Helfer möchten die Organisatoren des CBE gerne motivieren. Ab sofort können sich Hausgemeinschaften, Familien, Einzelpersonen, Vereine und Gruppen unter www.ruhrcleanup.org/en/ruhrcleanup/ruhrcleanup-muelheim-2020 anmelden. Die Aktion am 12. September ist für drei Stunden geplant.