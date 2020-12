Opcheschnapp

Ees Drütsche „Seventich“ dead fiere,

do floot dä Schnaps, do floote Biere.

Öar Chäste chreepen döchtich tu,

wat choaf dat föarn Radau, Juchhu!

Un met däm Alkohol em Bloat,

regt sech be-i Drütsche Öwwermoat.

Ees söat dän Düwel öar em Nacke,

woar se op Wim am rüm am hacke.

Un kreeg, se koun et nee verkniepe,

tum E-in ouk noch dän Sex te chriepe,

kriet hatt, ees me’t nee van öar kennt:

„Do ös nicks meah, he’s impotent!“

Dat Woot, datnou chanz fix chingk round,

be-i völl Lüüt völl Int‘resse found.

Ouk be-i kle-in Fritzken, dä nee we-it,

wat impotent bedüüe de-it.

Öm dat nou beeter tu verstoon,

wäd stracks he tu sin Mooder chohn.

Un froag die nou: „Ick möch chään we-iten,

wat dat föarn Woot, wat maach dat he-iten?“

„Chott, Fritz, do mutt ick öwwerleggen,

wat sall ick de-i waal dotu sseggen?

En Be-ispeel hölp‘sche, sin ick chewess:

Stell’sche vöar, impotent, dat ös:

Wenn dou met chekock Spaghetti,

dann noch Mikado speele woos.“

Original von Wolfgang Mahnke/ Mecklenburg-Vorpommern

Übertragung in Mölmsch Platt: Franz Firla