Ein bisschen so wie St. Martin sein

Jedes Jahr feiern die Kinder der GGS an der Zunftmeisterstraße das Martinsfest. Alle Schüler, Eltern und Mitarbeiterinnen freuen sich immer sehr darauf, mit selbst gebastelten Laternen durch die Straßen zu ziehen, gemeinsam am Feuer zu stehen, zu singen und im Anschluss leckere Martinsbrezeln zu essen.

Viele kleine Samariter

In jedem Jahr gehört es auch immer dazu, mit dem Martinsspiel in der Schule daran zu erinnern, dass Sankt Martin seinen Besitz teilte. Obwohl in diesem Jahr der Martinszug leider ausfallen muss, wollten die Kinder dennoch an die Idee des Martinfestes anknüpfen. Deshalb brachte jedes Kind eine Spende für den Gabenzaun am Hauptbahnhof mit in die Schule. In allen Klassen wurden viele Tüten mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln gepackt, die gemeinsam zum Gabenzaun gebracht und befestigt wurden. Die Aktion der kleinen Schüler fand großen Anklang. Die Tüten wurden schnell und gern genommen.