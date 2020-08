Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in diesem Jahr wieder die I-Dötzkes durch den Stammtisch „Aul Ssaan“ zu Beginn ihrer Schulzeit mit einer Süßigkeit an ihrer Schule im Stadtteil Saarn willkommen geheißen. Auch wenn die Corona-Pandemie viele Einschränkungen mit sich bringt, auf diese lieb gewonnene Tradition wollte der Stammtisch Aul Ssaan nicht verzichten.

Die Verteilung der „Ssaanschen Hatten“ geht auf eine Initiative des verstorbenen Stammtischbruders Berni Limper zurück, welcher von 1989 bis 1996 Baas in der Platt-Runde des Stammtisches war. Die Aktion findet in diesem Jahr zum 32. Mal statt. Verteilt wurden die Saarner Herzen zwischen dem 12 . und dem 17. August an der Grundschule Klostermarkt, der Grundschule Oemberg (Foto) mit Zweigstelle in Selbeck sowie in der Grundschule Saarnberg. Gesponsert wird die Aktion von der Sparkasse Mülheim.