Der Großbrand in dem Speldorfer Gewerbegebiet an der Weseler Straße beschäftigte die Feuerwehr über mehrere Tage (Die Mülheimer Woche berichtete). Die Ursache kann aber laut Polizeiangaben nicht mehr ermittelt werden.

Von Markus Tillmann

"Hier war so viel zerstört, dass die Brandursache nicht mehr festgestellt werden konnte",

so Polizei-Pressesprecherin Judith Herold am Montag auf Anfrage der Mülheimer Woche. "Wir hatten von Montag bis Freitag vergangener Woche verschiedene Ermittler vor Ort, aber aufgrund des Ausmaßes der Zerstörung konnten keine brauchbaren Spuren für die Brandursache sichergestellt werden."

Entgegen erster Pressemitteilungen sind neben den "Anker-Mietern" Edeka, Lidl und der Drogeriekette dm für das neue Hafencenter vor allem die benachbarten Standorte von Dogstyler, Kik, Car Wash und Automobilpflege Da Carpio von dem Großbrand betroffen.

So eine Katastrophe noch nicht erlebt

"Ich habe so eine Katastrophe noch nicht erlebt und möchte das auch nicht noch einmal erleben",

so der Vermieter des Areals.



"Wie es weitergeht, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Als nächstes stehen erstmal Gespräche mit der Versicherung an. Grundsätzlich wollen wir den gesamten Bereich wieder so ähnlich gestalten, wie er zuletzt gewesen ist. Unser Hauptaugenmerk gilt jetzt dem geplanten Hafencenter, dessen Baustelle wir jetzt schnellstmöglich wieder aufnehmen möchten. Darüber hinaus hoffen wir, dass wir die ursprünglich im Sommer geplante Eröffnung auf jeden Fall noch in diesem Jahr feiern können. Die anliegenden Bereiche des Geländes müssen abgerissen werden. Wir hoffen zum jetzigen Zeitpunkt, dass zumindest die angrenzende Tankstelle gerettet werden kann." Ein Bild der Zerstörung: Die Brandursache konnten die Sachverständigen auch nach fünftägiger Recherche nicht ermitteln.