Die Würfel sind gefallen. Dem Virus wird nun allerorts alles Menschenmögliche entgegengesetzt um seine Ausbreitung zurückzudrängen und es damit ultimativ zu bekämpfen. Ob das gelingt, liegt nun bei jedem Einzelnen. Freiwilliger sozialer Entzug und Verzicht auf persönliche Begegnungen sowie unbedingte Vorsicht im direkten Umgang bei nur noch absolut notwendigen Kontakten sind das Gebot der Stunde.

Bei den daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbrüchen und persönlichen Schicksalen macht das allerdings nur Sinn, wenn es absolut ausnahmslos umgesetzt und damit erfolgversprechend wird. Ob das auch so gelebt wurde, wird sich erst in ein bis zwei Wochen erweisen. Bis dahin werden sich zunächst einmal die Folgen der letzten zwei Wochen, in Form der vermutet drastischen Erhöhungen der Fallzahlen, zeigen. Da gilt es dann besonders Ruhe zu bewahren, derweil zunächst der Eindruck entstehen könnte, dass all die Entbehrungen keinen Sinn machen könnten.

Es liegt eine harte Zeit vor uns, die völlige Disziplin und Solidarität erfordert und leider nicht mit der hoffentlich erfolgreichen Eindämmung des Virus endet. Denn dann gilt es, die immensen wirtschaftlichen Folgen ebenso hartnäckig und solidarisch auszumerzen. Das wird allerdings keine Frage von Wochen sein.