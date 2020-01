Einmal auf einem Rosenmontagswagen stehen, in lachende Gesichter schauen und Kamelle werfen, das wünschen sich viele Kinder. Für zwei von ihnen machen die Mülheimer Woche und der Hauptausschuss Groß Mülheimer Karneval den Traum wahr: Wir verlosen wieder zwei Plätze auf dem Kinderwagen des Hauptausschusses.



Am Rosenmontag, 24. Februar, zieht der Zug durch die Innenstadt. Kinder, die einmal das besondere Erlebnis haben möchten, selber Kamelle von einem Wagen zu werfen, können der Redaktion Mülheimer Woche bis einschließlich Sonntag, 9. Februar, eine E-Mail schicken mit der Begründung, warum sie gerne auf dem Kinderwagen mitfahren möchten.

Vom Kinderwagen aus Kamelle werfen

Die E-Mail geht an redaktion@muelheimerwoche.de, Stichwort: Kinderwagen. Bitte vergesst eure Telefonnummer nicht, die Gewinner werden telefonisch informiert. Teilnehmen können alle Kinder im Alter zwischen zehn und 15 Jahren, das Einverständnis der Eltern ist natürlich Voraussetzung.

Die Gewinner werden auf dem Wagen von einer Mitarbeiterin der Mülheimer Woche betreut. Sie müssen am Rosenmontag um 13 Uhr bei der Zugaufstellung am Südbad sein, gegen 16.30 Uhr läuft der Zug an der Schloßbrücke aus. Sie werden auch fotografiert und die Fotos in der darauffolgenden Ausgabe der Mülheimer Woche und im Internet veröffentlicht.