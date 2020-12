4 Straftaten in 3 Monaten. Wann hört das endlich auf ! Hinzu kommen mehrfache Beleidigungenund auch die Drohung, mir das Leben zur Hölle zu machen. Monika S. (67) versteht die Welt nicht mehr. Die Rentnerin aus Mülheim -Styrum lebt zusammen mit ihrem Ehemann in einem 6-Familienhaus an der Meidericher Str. Noch vor 3 Wochen wurde Goldene Hochzeit gefeiert. 50 Jahre Ehe, da hat man schon viel erlebt. Aber das, was derzeit hier abläuft kann man nur so beschreiben: Anstand, soziales Miteinander und Rücksichtnahme im Umgang mit Nachbarn ist für Einige wohl ein Fremdwort. Stattdessen überwiegen Egoismus, Beleidigungen und Sachbeschädigung. Im Verlauf der Jahre kam es immer mal vor, das es Meinungsverschiedenheiten mit Nachbarn gab, aber die waren nach kurzer Zeit beigelegt. Was aber derzeit im direkten Wohnumfeld der Rentnerin passiert, hat eine andere Qualität. Dabei fühlt sich Monika S. in dem Mietshaus sehr wohl. Mit den Nachbarn versteht sie sich gut. Der Stress kommt aus dem Nebenhaus innerhalb der kleinen Wohnsiedlung.



"Es wird provoziert ohne Rücksicht auf Verluste. Dabei haben wir doch mit Weihnachten und Corona genug andere Sorgen."



Vor 5 Jahren zog Monika S. zusammen mit ihrem Ehemann von Essen nach Styrum.

Anfangs war alles o.k.

"Die Attacken begannen vor 1 Jahr. Zuerst war es nur der ausgestreckte Mittelfinger, dann folgten Beleidigungen, danach Sachbeschädigung. Warum das alles ,weiß keiner. Unsere direkten Nachbarn verstehen das auch nicht und halten jetzt die Augen offen."

„Der Blumenkübel vor unserem Hauseingang wurde schon mehrmals Opfer blinder Wut. Ausgerissene Blumen, verwüstete Dekoration, Unser Klingelschild wurde mit dem Aufkleber ‚Hurensohn‘ überklebt. Besonders ekelig: Eine benutzte Damenbinde wurde auf dem Blumenkübel abgelegt und nur 1 Tag später eine weitere benutzte Binde am Auto festgeklebt. „Was kommt als Nächstes?“, fragt sich Monika S.

Bereits vor 2 Monaten wurden der Rentnerin 2 Reifen am Auto zerstochen. Nur 1 Woche später ihr Auto mit Mehlpackungen attackiert. Der oder die Täter kamen immer nur nach Einbruch der Dunkelheit. Zeugen gibt es keine.

Bisherige Strafanzeigen wurden von der Polizei zwar aufgenommen, aber das Verfahren nach kurzer Zeit eingestellt, weil die Täter nicht ermittelt werden konnten. Im aktuellen Fall wurde Strafanzeige gestellt.

"Diese Attacken sind gezielt, ich habe auch einen Verdacht, so Monika S. Diesen habe ich der Polizei mitgeteilt." - so Monika S.