Das Ordnungsamt hat sich eine Aktion einfallen lassen müssen, da zunehmend falsch geparkte KFZ städtische Fahrzeuge behindern und manchmal auch an der Weiterfahrt komplett hindern. Dass so eine Behinderung durch falsch geparkte Autos lebensgefährlich für Unfallopfer oder Schwerkranke sein kann, ist jedem bekannt. Doch die Vernunft gilt nicht immer und nicht bei jedem. Unter dem Motto "Wir kommen zu Ihnen, wenn Sie uns lassen", fuhren am Dienstagabend, 14. Juli, Feuerwehr und Ordnungsamt gemeinsam mit roten Karten für Parksünder durch die Stadt.

Richtig parken ist billiger

Mit einem Löschfahrzeug wurden Brennpunkte im gesamten Stadtgebiet angefahren. Dabei wurde hauptsächlich auf zugeparkte Feuerwehrzufahrten und auf die Befahrbarkeit kleinerer Straßen mit Großfahrzeugen geachtet. Mehrfach wurde die „Rote Karte“ der Feuerwehr Mülheim verteilt. Diese Karte soll der erste Hinweis auf eine falsche Parkweise sein.

Leider musste das Ordnungsamt aber auch 33 Auto-Haltern Bußgelder zwischen 10 und 35 Euro abnehmen und Verwarnungen aussprechen. Als weitere Maßnahme werden an einigen Stellen im Stadtgebiet Halteverbotszonen eingerichtet. Mit dieser Aktion sollen Autofahrer sensibilisiert werden, sich an die Parkregeln zu halten.

Das Parken ist unzulässig:

An engen und an unübersichtlichen Straßenstellen, im Bereich von scharfen Kurven, auf Einfädelungsstreifen und auf Ausfädelungsstreifen, auf Bahnübergängen, vor und in gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten.

Außerdem wird verwarnt vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen bis zu je fünf Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten; wenn das Auto die Benutzung gekennzeichneter Parkflächen verhindert; vor Grundstücksein- und ausfahrten; auf schmalen Fahrbahnen auch ihnen gegenüber; über Schachtdeckeln und anderen Verschlüssen; wo durch Zeichen 315 (Parken auf dem Gehweg) oder eine Parkflächenmarkierung das Parken auf Gehwegen erlaubt ist; vor Bordsteinabsenkungen.

Immer jedoch muss eine Durchfahrtsbreite von mindestens drei Meter freigehalten werden für Lösch- und Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr.