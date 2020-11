Der Buß- und Bettag, der in diesem Jahr auf den 18. November fällt, ist für evangelische Christen ein Tag der Besinnung und Neuorientierung. Er setzt symbolisch ein Stoppschild in den Alltag, Christen denken darüber nach, ob alles so weitergehen soll wie zuvor: Stress zu Hause, der Umwelt mutet man auch viel zu, und: Wann hat man der Arbeitskollegin eigentlich zuletzt seine Hilfe angeboten?

Das eigene Verhalten bleibt nicht ohne Folgen – und manches Mal ist man nachlässig oder macht etwas falsch. Die Evangelischen denken am Buß- und Bettag über individuelle Umkehr nach oder auch gesellschaftliche Verfehlungen wie beispielsweise Fremdenfeindlichkeit, Umweltzerstörung und Ungerechtigkeit.

Den Buß- und Bettag feiern die evangelischen Christen stets am Mittwoch vor dem Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Erste Belege für einen offiziell eingeführten Buß- und Bettag stammen aus dem Jahr 1532 aus Straßburg. Zur Finanzierung der Pflegeversicherung verlor der Feiertag 1995 seinen gesetzlichen Schutz, seitdem ist er ein Arbeitstag. Dennoch laden die evangelischen Kirchengemeinden in Mülheim zu verschiedenen Gottesdiensten, oft in ökumenischer Gemeinschaft, ein.

Die Gottesdienste am Buß- und Bettag