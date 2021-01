Da es gestern auch in Saarn stellenweie fast geschneit hätte und ich seit Tagen von Schneetourismus höre, ergreife ich das enge Zeitfenster kalter Luft für ein Wintergedicht, das ich im Nachlass Chird Harderings fand. Es erscheint hier zum ersten Mal!

Der erste Schnee lässt bei unserem Mölmschen Dichter die Lust am Reimen sprühen und ihn sogar ironisch über die Stränge schlagen, wenn er Wörter des Reimes willen etwas verbiegt. Und wenn es dann mit dem Schlittenfahren losgeht, wird vor lauter Freude das brave Reimschema variiert.

Ach ja, es wäre so schön!

Chird Hardering

Dä We-inter

Dän Uastwind, dän diät we-ihe,

Et ös ouk waal am schne-ie,

Nou liät et op de Haund:

Dä We-inter ös em Laund.

Im Fe-il un op de Wiesche

Ös he ne fott te kriesche,

Op Strooten un om Daake

Woar all däm Froos witt maake.

Die Blömkes aalemole

Verkroope sech verstoole,

Un schloope nou im Schnea,

Se doont sech nömmer weah.

Im Boosch, die Leawerlinge,

Die höat me neemiär singe,

Et ös be-i us em Wauld

De Vöügelsche te kault.

Dröm wäde se sech schwinge,

Öm ouneswu te singe,

Wo de Ssunneschien,

Do trocken se chau hin.

Wenn e-im paar Monde laater

Dä Schnea wirr schmilt tu Water,

Et Fröhjohr us bechlück,

Dann kumme se wirr terück.

Wenn dann wirr ut de Äde

Die Blöumkes sproote wäde,

Et Frühjohrslüfke we-iht,

Herrjeh ös dat en Fröid!

Ssüh ees aan, wie’t buute schne-it,

Boh, wat woarn dat dicke Flocke,

Herrdujeh ös dat en Freud!

Chau dän Picker ruut chetrocke!

Hennes, Fritz, nou kumment chau!

Tuent däm Picker an et Tau.

Hennes träck däm Bärch erop,

Kaule Fööte, kaule Naas

Hanneken sitt bowen drop,

Herrdujeh ös dat en Spaaß!

Fritz van aachtern döchtig deud,

Pickerfahre, dat mack Fröüd!

Merr dann kalle ees em Blitz

Met de We-indbeul ömme Wett

Hennes, Hanneke un Fritz

Herrdujeh, wat woar dat nett,

Mit Hallo un mit Banduse

Nou däm Bärch erouner bruuse.

Hennes, Hanneke un Fritz

brüllden bowen inne Schnea.

Herrdujeh dat woarn Witz,

Merr do laachden nömmes miähr.

Hennes hadden chau chestopp

Dröm schoot alles Kusekopp.

Uastwind= Ostwind

kriesche = kreege, ironischer Reim auf Wiesche

Banduse = Geheul

Kusekopp= Purzelbaum

Weiteres auf Anfrage!