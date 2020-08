Auch im Jubeljahr Ludwig van Beethovens gedenke ich am 26. September der Geburt des unbekannten Heinrich Leberecht August Mühling (1786 – 1847) aus Raguhn zwischen Leipzig und Magdeburg, der mich von Jugend an mit seinem Kanon „Froh zu sein, bedarf es wenig“ erfreut. Was ich vom „Freude, schöner Götterfunke“ des Titanen so nicht sagen kann.

Ja, Beethovens Lied ist feierlich, die wunderbare 9. Sinfonie im Rücken, aber nichts für den Alltag. Da hilft mir weder Götterfunke noch Elysium. Aber mit Mühling bin ich König.

Kein mächtiger König, eher ein Schneekönig, der ja in Wahrheit einer der vielen Namen des kleinsten Singvogels, des Zaunkönigs, ist: „Froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.“ Nämlich der Souverän seines Lebens. Frohgemut kompensiert man seine Chancenarmut und freut sich auch an den kleinen Dingen. Mühling z. B. konnte nicht Thomaskantor werden, war aber einer der frohesten Kantoren im Wortsinne.

Frohsein, egal ob nur innerer Optimismus oder nach außen dringende Fröhlichkeit, ist die bescheidenere Freude; frohgestimmt braucht es keiner besonderen Einzelfreuden, die von außen zugetragen werden. So hoffe ich sehr, dass der Erfinder des Kanons hier seinen zweiten Vornamen mit gemeinnützigem Rat anfüllte, den er selbst befolgte, sodass ihm seine beruflichen Enttäuschungen einfach nichts anhaben konnten.