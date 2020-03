Am letzten Donnerstag, 26. März, wurde ein Altenpflegeschüler, der den praktischen Teil seiner Ausbildung im Marienhospital absolviert, von seiner Pflegeeinrichtung in Essen darüber informiert, dass Bewohner positiv auf Covid-19 getestet wurden. Dort hatte der junge Mann noch bis zum 22. März gearbeitet. Deshalb wurde er auf Anordnung des Gesundheitsamts Essen getestet. Leider ergab der Coronatest ein positives Ergebnis, der Altenpflegeschüler befindet sich nun in Quarantäne.

Die Patienten, die direkten Kontakt mit ihm hatten, sowie deren Zimmernachbarn wurden getestet und vorsorglich isoliert.Die Ergebnisse der abgestrichenen Mitarbeiter und Patienten liegen nun vor und sind negativ. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Mülheim am heutigen Montag können diese Mitarbeiter unter den bekannten Schutzmaßnahmen den Dienst wieder aufnehmen. Sollten sich im Laufe der Zeit Symptome zeigen, würden diese Mitarbeiter erneut abgestrichen werden.