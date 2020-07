Bereits seit vielen Jahren kooperiert der Mülheimer Energieversorger medl mit der Hochschule Ruhr West. Die Hochschule steht für anwendungs- und praxisorientiertes Studieren, aber auch für Forschung und Entwicklung.

Ein Beleg hierfür ist die aktuelle Arbeit am Projekt Marktintegration für Photovoltaik, an der die Studenten für den Energieversorger arbeiten. Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam einen Beitrag zur nachhaltigen technologischen Entwicklung in der Region zu leisten. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen ist maßgeblich für die zukünftige Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft. Forschungsergebnisse müssen in Produkte transferiert werden und Fachkräfte produktiv eingesetzt werden.

Kennenlernen auf beiden Seiten

„Durch die Zusammenarbeit mit den Studierenden können unsere Mitarbeiter einerseits den Studierenden zeigen, wie und wo sie ihr erlerntes Wissen in einem Unternehmen wie unserem einsetzen können. Andererseits ist es für beide Seiten eine gute Gelegenheit sich kennenzulernen – wir potentielle Mitarbeiter und die Studierenden einen potentiellen Arbeitgeber.“, erklärt Jan Hoffmann, Vertriebsleiter der medl. „medl bietet den HRW Studierenden Praktikumsplätze oder beschäftigt sie auch als Werkstudenten. Außerdem werden gemeinsam Themen für Bachelorarbeiten recherchiert“, so Hoffmann.

Wer die Forschung unterstützen möchte, kann sich ein paar Minuten Zeit nehmen, um einen Fragebogen auszufüllen. Unter www.medl.de werden „Präferenzen bei der Wahl eines Stromvertrages“ ermittelt. Durch die Umfrage werden verschiedene Einflüsse auf die

Entscheidungen von Endkundinnen und Endkunden bei der Auswahl eines Stromanbieters untersucht. Im letzten Abschnitt werden anonymisierte Angaben zur Person benötigt, um die Umfrage auszuwerten. Die Daten werden hierbei nur für dieses Projekt verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Nach der Durchführung der Umfrage haben Teilnehmer die Möglichkeit, ein Wochenende

mit einem BMW i3 zu gewinnen.