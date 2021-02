Mülheimer Gesamtschulen sind auch weiterhin gefragt. Vom 1. bis zum 4. Februar wurden an den drei Mülheimer Gesamtschulen insgesamt 560 Schüler (Vorjahr 582) angemeldet, darunter 88 auswärtige (Vorjahr 106).



Die Anmeldezahlen der Mülheimer Gesamtschulen bleiben weiter auf einem sehr hohen Niveau. Während die Nachfrage der Plätze an der Gesamtschule Saarn wieder gestiegen ist, sind die Anmeldungen an der der Willy-Brandt-Schule und an Gustav-Heinemann-Schule im Vergleich zum Vorjahr geringfügig zurückgegangen.

Um trotz des Anmeldeüberhanges möglichst vielen Kindern den Schulformwunsch Gesamtschule erfüllen zu können, wird derzeit von den Schulleitungen der Mülheimer Gesamtschulen ein „Schülerausgleichsverfahren“ durchgeführt. Noch vor Beginn des Anmeldeverfahrens zu den übrigen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen am 24. Februar bis zum 26. Februar werden die Erziehungsberechtigten darüber benachrichtigt, ob ihr Kind aufgenommen werden kann. Schüler, die eine Absage erhalten, müssen anschließend an einer anderen weiterführenden Schule angemeldet werden. Sie haben dann die gleichen Chancen wie diejenigen, die sich direkt für eine dieser Schulformen entschieden haben. Im Interesse des Kindes sollte die Anmeldung auch dann unbedingt erfolgen, wenn gegen die Entscheidung der Gesamtschule noch Rechtsmittel eingelegt werden.

Das Amt für Kinder, Schule und Jugend macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass in diesem Jahr coronabedingt eine Anmeldung an den übrigen weiterführenden allgemeinbildenden Schulen nur nach telefonischer vorheriger Terminabsprache beziehungsweise nach vorheriger Online-Anmeldung möglich ist. Aktuelle Infos gibt es auf den Internetseiten der weiterführenden Schulen.

Das sind die Anmeldezahlen:

>>In der Gesamtschule Saarn sind 72 Schüler angemeldet, das sind sechs mehr als im Vorjahr (66). Von auswärts kommen davon zwei (Vorjahr einer).

>>In der Willy-Brandt-Schule meldeten sich 187 Schüler an, zehn weniger als 2020 (197). Auswärtige sind 53 (Vorjahr 68).

>>Die Gustav-Heinemann-Schule verzeichnet 301 Anmeldungen, das sind 18 weniger als 2020 (319). Von auswärts kommen 33 (Vorjahr 37) Zahlen