Sicher werden Sie sich nach dem Singen oder Hören von Beethovens „Ode an die Freude“ schon die Frage gestellt haben, ob Götter wirklich funken. Gibt es vielleicht sogar einen vernehmbaren Götterfunk? Und wenn ja, wie kann ich ihn empfangen?

Passen Sie auf! Zunächst unterscheidet man das Funken hässlicher, böser Götter von dem der schönen und guten Götter. Schon in der Ilias von Homer funken die Götter, wenn auch meist dazwischen. Das waren dann die Bösen. Nur der Funkverkehr der schönen und guten Götter aber ist in der Lage, wirklich Freude zu verbreiten, also gewissermaßen einen funkentrunkenen Götter-Rundfunk zu garantieren.

Niemand anders als der berühmte Beethoven schrieb das gesungene Indikativ dieses himmlichen Musiksender. In der richtigen Text-Schreibweise „Schöner Götter Funken“ wird deutlich, dass hier eindeutig das Funken schöner Götter gemeint ist, wozu selbstverständlich auch und ganz besonders die Ausstrahlung schöner Gesangsgöttinnen zählt.

Irrtümlich hielt man „Funken“ bis vor kurzem noch für einen glühenden Feuerschein. Nein, es ist der olympische Götterfunk, die Welle der Freude, die nach dem Willen des Republikaners Beethovens durch seine Sinfonie von allen Menschen brüderlich empfangen werden soll.