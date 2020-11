Das Original stammt von Marie Mindermann (1808 – 1882), einer Feministin aus Bremen ...

Op Mölmsch Platt, mit nur kleinen Veränderungen aus Reimgründen: Franz Firla, 2020

En aul Vertällsche



Ick kenn en aul Vertällsche,

ick we-it nee, off et wohr,

dat heet me-i ömmer bang chemack,

heet me-i chestrüüw et Hoor:

De Dochter ssitt aan’t Spinnrad,

de Mooder leat un schlöpp,

vam Klockentoon schle-it et halwe twelf,

wat doch de Tiit chau löpp!

„Ssöil`t wohr sin“, sseet dat Deansche,

un höilt dat Spinnrad aan,

„wenn ick decke dead föar twea,

soa köam retour min Mann?“

„Ick kann et jo verssööke,

ös morge jo Nöijohr;

dä Wieser röck op twelfe hin,

do sseen ick jo off’t wohr.“

Söi leet dat witte Laken

Nou chau öwwer dän Deesch,

hollt ut et Schapp Kruuke un Bier

un ouk en nett Stöck Feesch.

Dann, in de Eck be-im Oowen,

schuuw se öar Spinnrad met de Hain,

wat flackert doch dat Omendfüür,

wat speelt et aan de Wain!

Nou schle-it se van et Schotteldook

Flaashoore döchtich aaf,

se luustert noh de Stowendöar.

„Kömp do en Schredd eraaf?“

Merr nä, et ös de Wächter,

dän oppe Stroote che-it,

se ssett sech wi-er aan dän Deesch,

de Klock‘ all twelfe schle-it.

Se tählt nou le-is de Schläge,

öar Ougen noh de Döar –

do wood öar, och, soa wöinerlech;

wenn’t bloas all Morge wöar!

„Ich wöil, ick höat et lüüe.

Me-i ös soa schwor te Mood!

Ick wöil, min Mooder wöar be-i me-i, -

Wat klopp un suus min Blood!“

De Klock heet twelf cheschlage,

nee open che-it de Döar;

„Tratt he nee ‘rin be-im lääste Schlag,

dann kömp he ouk nee meah.“

Söi dre-iht sech her nohm Deesche,

Öar tegenöwwer ssitt

en Minsch, se ssoach öm kumme nee,

dän ös ees Waas soa witt.

Un in dän Kopp twea Ougen,

die chlöhn, dat se verschreck; -

„Dou hess me-i kumme he-ite, Dean,

hess jo föar twea chedeck;

„Kiek her, ick sin din Leewsten,

merr ssett ick scharp de-i tu,

denn noch in dise Stound moss

wäde dou min Fru!“

Söi kann ke-in Woot nee spreeken,

dat Hatten schle-it aan’n Deesch ;

He nömp dän Kruuk un drink dat Bier

un ett ouk van dän Feesch.

Un ees he ssatt, do röck he,

chanz dech un böart de Hain,

wat flackert doch dat Omendfüür

soa seltsam aan de Wain

„Kumm her, min Leewerlingsken!

Ick häpp nee länger Tiid“.

He schle-it öm öar dän kaulen Arm,

se schre-it, dat höat me wiet.

De Mooder springk vam Bedden,

Schnea aan de Ruute schle-it;

Noch e-imol schnurrt dat Spinnrad röm,

un aan de Waund die Uhr – se ste-iht.

Terbroken Kruuk un Schötel,

dat Bier dröppelt tum Boom her,

husch, löppt en Schatten aane Waund,

de Dochter – leew nee meah.

Dat ös dat aul Vertällsche,

ick we-it nee, off et wohr,

datt heet me-i ömmer schuurich chemack

un strüüw me-i hoag dat Hoor.

Marie Mindermann.