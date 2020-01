Bei der immer wiederkehrenden Kritik an fehlender Präsenz der Bürgerreporter in den Printausgaben gibt es zumindest auch ein positives Beispiel. Die Redaktion der Mülheimer Woche platziert regelmäßig komplette Beiträge im Stadtanzeiger oder auch Artikel als Leserbrief.

In der aktuellen Ausgabe finden sich gleich mehrere Berichte wieder. Da wird die Bürgerreporterin des Monats vorgestellt, eine Fotoreportage über die Krickente, die nur selten in Deutschland vorkommt, gezeigt und es werden Leserbriefe zu einem vor kurzem ebenfalls in der Printausgabe veröffentlichten Bürgerreporter Artikel angedruckt.

Es ist also angebracht, eine solche wertschätzende Zusammenarbeit auch mal zu loben und als gutes Vorbild für andere Redaktionen vorzuzeigen.