30 Händler und das M&B-Citymanagement starten mit dem „Weihnachtskalender Mülheim City“ eine kleine Gegenoffensive, um Kundenin der Adventszeit in die Innenstadt zu locken. Die Idee und der Wunsch kamen von den Ladenbesitzern in der Innenstadt - sie klopften schon Anfang November bei der Citymanagerin Gesa Delija an.



Mitinitiator Thorsten Maass (Lebenswerk Gürtelmanufaktur) suchte Mitstreiter für seine Weihnachtskalender-Idee. Er wollte seinen Kunden trotz allem etwas Weihnachtsatmosphäre bescheren und so ganz nebenbei auch den einen oder anderen Kunden dazu animieren, der Mülheimer Innenstadt die Treue zu halten. „Es ging nicht nur um mein Gürtelgeschäft, das dank einer sehr treuen Kundschaft ganz ordentlich läuft. Ich wollte eine Gemeinschaftsaktion, die auch neue Geschäfte oder Händler in einer Randlage mitnimmt und auf sie aufmerksam macht,“ so Thorsten Maass.

Die Einzelhändler veranstalten gemeinsam mit dem Citymanagement vom 1. bis 24. Dezember einen Weihnachtskalender mit vielen besonderen Angeboten für City-Kunden.

„Ich finde es toll, dass die Initiative aus der Einzelhändlerschaft kommt. Mein Job war es, mindestens 24 Teilnehmer für ein Türchen zu finden, was aber nicht schwer war!“,

freut sich Gesa Delija. Innerhalb von zehn Tagen hatte sie und Thorsten Maas mehr Zusagen, als die 24 Türchen gebraucht haben.



30 Einzelhändler öffnen 24 Türchen

Schön gestaltete Türchennummer-Plakate werden jetzt verteilt und in die Schaufenster der teilnehmenden Händler an ihrem jeweiligen Türchentag in das Schaufenster gehängt. Vom 1. bis zum 24. Dezember werden in den teilnehmenden Geschäften an dem jeweiligen Türchentag besondere Aktionen angeboten. Das können Extra-Zugaben zum Einkauf oder auch Rabatte sein, die den Kunden nur an diesem Tag eingeräumt werden.

Wann und wo eine „Weihnachtskalender Mülheim City-Aktion“ in der Innenstadt los ist, das wird unter anderem über diese eigens dafür eingerichtete FB-Seite kommuniziert: www.facebook.com/Weihnachtskalender-Mülheim-City115503263692510/

Die Angebote seien auf jeden Fall so vielfältig wie die Geschäfte, versprechen die Initiatoren des Weihnachtskalenders.

Solidarität für Geschäfte am Ort

„Wir würden uns natürlich freuen, wenn sich viele Innenstadt-Kunden weiterhin so solidarisch mit den Lockdown-geplagten Einzelhändlern zeigten, wie am Anfang der Pandemie und ihre Verbundenheit mit einem Adventseinkauf in der Innenstadt zum Ausdruck brächten“, hoffen Gesa Delija und Thorsten Maass. Aber das hängt auch von den Mülheimerinnen und Mülheimern ab.