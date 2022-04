Wenn es mal wieder stürmt und ich auf der Straße nicht gleich eine Kappe griffbereit im Anschlag habe, um sie mir auf den Schädel zu schrauben, dann bin ich höchst ungehalten über meine wild flatternden letzten grauen Strähnen. Natürlich steht der Nachbar mit seiner Frau gegenüber grinsend im Fenster und ich denke nur eins:

Warum habe ich kein Dreiwettertaft?

Das wär’s jetzt. Und während ich meinem Nachbarn etwas hilflos winke und mich gegen den Sturm stemme, formen meine spröden Lippen die unvergesslichen Zeilen:

„Wir alle kennen diese Momente im Leben, in denen es einmal mehr auf ein selbstsicheres Auftreten ankommt. Wir wollen in diesen Situationen überzeugen und zeigen, was in uns steckt. Das gelingt uns am besten, wenn wir uns rundum wohlfühlen und in manchen Momenten lässt uns schönes Haar und eine gut gestylte Frisur wahrhaft Berge versetzen.“

Foto: Schwarzkopf Henkel

hochgeladen von Franz B. Firla

Ersonnen hatte dieses einst ein kluger Schwarzkopf - für Frauen, ich weiß - aber auch Männer durchaus beeindruckend wie das folgende Gedicht, das man zu einem Werbespot mit einer schönen Dame und einem Flugzeug rezitierte:

Drei Wetter Taft

„Hamburg, 8.30 Uhr, wieder mal Regen.

Perfekter Halt fürs Haar – Drei Wetter Taft.

Zwischenstopp München, es ist ziemlich windig.

Perfekter Sitz – Drei Wetter Taft.

Weiterflug nach Rom, die Sonne brennt.

Perfekter Schutz – Drei Wetter Taft.

Ist das nicht herrlich?!

Natürlich ist die Welt seit den 90ern nicht stehen geblieben. Und meine damalige Mähne auch nicht. Und sicher wurde die Henkelsche Kräftigungsformel immer wieder dem klimakatastrophalen Scheißwetter angepasst.

Sogar ein Antischwerelos-Weltraum-Taft soll in Arbeit sein, für wenn der Astronautin die Haare zu Berge stehen!

Ja, es gibt viele Gründe Danke zu sagen, sagen wir einfach:

Seit jeher gibt 3 Wetter Taft der Frisur die Haltekraft!

Über das in den Spraydosen verwendete Treibgas reden wir später und woraus es besteht und ob das demnächst knapp wird und wie wir dann den Taft aus der Dose bekommen.

Hinweis: Wenn Sie Drei Wetter Taft einmal vergessen haben, nehmen Sie bitte am nächsten Tag nicht die doppelte Menge und wenn Sie versehentlich zu viel davon eingenommen haben, fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Den geht das nämlich einen feuchten Kehricht an.