Keine guten Nachrichten gibt es heute Morgen, Donnerstag, 10. Dezember, vom Corona Krisenstab:

Gestern ist eine weitere erkrankte Patientin an Corona verstorben, so dass sich die Zahl der Toten auf 51 Personen seit Beginn der Pandemie beläuft. Die Patientin war 85 Jahre alt und litt unter Voererkrankungen.

Hohe Inzidenz

Mit einer hohen Inzidenz von 200 Erkrankten, liegt Mülheim an der Ruhr nun im Spitzenfeld der Infektionsfälle im Ruhrgebiet an der dritten Stelle. Bedingt durch die hohen Zahlen der Neuinfektionen in den Seniorenwohnheimen, ist die Inzidenz nach oben geschnellt. Stadtsprecher Wiebels sieht dennoch keinen Grund für große Beunruhigung, da die Infektionskette in beiden Seniorenstiften gut nachvollziehbar sei.

Masken auf beim Weihnachtskauf!

Zur Stunde gibt es 550 akute Fälle und 1547 Mülheimer befinden sich gerade in der Quarantäne.

Für Menschen, die weiter Weihnachtseinkäufe in Mülheim oder umliegenden Städten erledigen möchten gilt: Masken auf, Hände desinfizieren, möglichst bargeldlos bezahlen und Abstand halten.