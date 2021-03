Die Hochschule Ruhr West öffnet sich trotz Lockdown weiter für ihre Studenten, Schüler, Mülheimer und alle Wissenschaftsinteressierten. Am 18. März startet der monatliche Podcast "HRW folgen: Der Podcast, der Wissen schafft".

Der HRW Podcast, der Wissen schafft, nimmt mit auf die Reise durch die Welt der Wissenschaftler an der HRW. Was machen Forscher eigentlich in einem FabLab? Wie werden Roboteranzüge entwickelt und wofür sind sie gut? Wie kühlt Propangas und wird nachhaltig und zirkulär gewirtschaftet? Das erklären HRW Wissenschaftler in diesem Podcast. Gedacht ist er für junge Leute, die an der HRW studieren möchten. Für Firmen, die kooperieren möchten. Und natürlich auch für Menschen, die sich schon immer fragen: Was machen die an der Hochschule Ruhr West da eigentlich? Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sprechen nicht nur über ihre Arbeit. Sie verraten auch, was sie als Kind werden wollten, wie es in ihrem Büro aussieht – und gespielt wird auch!

Das Ziel von Wissenschaftspodcasts ist primär die Wissensvermittlung. Sie zählen zu den beliebtesten Podcastangeboten; sie sind ein sehr persönliches Medium und eignen sich zur Kommunikation von wissenschaftlichen Themen besonders gut, weil sie den Hörern neue Möglichkeiten bieten, sich mit Forschung zu beschäftigen.

Der Podcasts der HRW wird bei gängigen Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer und podcast.de, online sein. Und selbstverständlich auch auf der HRW Website: www.hochschule-ruhr-west.de/podcast.

Gast der ersten Episode am 18. März ist Prof. Dr. Michael Schäfer. Michael Schäfer berichtet über das FabLab an der Hochschule Ruhr West, in dem mit viel Kreativität Einzelstücke hergestellt werden; wie mit einem 3D-Drucker Pfannkuchen gebacken werden. Der Professor erzählt, wie er und seine Studierenden damit Menschen mit Einschränkungen unterstützen und was die Studierenden für ihr Informatikstudium an der HRW mitnehmen und lernen; wie sie ihre Chancen nutzen! Neugierig auf den Menschen hinter dem Lehrenden? Dann einfach reinhören!

Weitere Gäste und Sendetermine:

In der zweiten Episode am 15. April erklärt Prof. Dr. Ioannis Iossifidis was es mit Exoskeletten, Roboteranzügen und klugen Handschuhen auf sich hat. Mit dem was er macht, hilft er zum Beispiel Parkinson-Patienten, um ihnen neue Chancen zu eröffnen. Ob das Ganze wie in einem Computerspiel funktioniert und wie er seine Forschung ins Studium einbringt, erzählt er in diesem Podcast.

Episode 3 im Mai setzt sich mit zirkulärer Wertschöpfung auseinander. Svenja Grauel erläutert das Projekt und wie man bereits zu Beginn ans Ende oder die Wiederverwertung eines Produktes denken sollte.