Im nächsten Jahr werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015 geboren sind.Zusätzlich zu den bereits bekannten Anmeldeterminen am Dienstag, 6. Oktober, und Mittwoch, 7. Oktober, werden an den drei Schultagen vorher in den Mülheimer Grundschulen die Anmeldungen der künftigen Erstklässler für das Schuljahr 2021/2022 entgegen genommen.

Um das Corona-Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, ist es erforderlich, innerhalb der nächsten Tage Kontakt mit der gewünschten Grundschule aufzunehmen, und einen persönlichen Anmeldetermin mit fester Uhrzeit für den Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 7. Oktober zu vereinbaren.

Die veröffentlichten Infos im Elternbrief und Elternflyer sind mit dieser neuen Regelung hinfällig: Es gibt keine "offenen" Anmeldemöglichkeiten an den Grundschulen. Alle Eltern werden gebeten, auch bei vereinbarten Einzelterminen einen MN-Schutz beim Betreten und bis zum Verlassen der Grundschule zu tragen.