Zu Gesprächen mit den Beschäftigten im Metall-Gewerbe lädt die IG Metall ein. In der Woche vom 7. Dezember bis einschließlich 11. Dezember, ist sie im Mülheimer Hafen präsent. Unter dem Titel: Sicherer-Hafen.ruhr will die IG Metall in Kontakt mit den Beschäftigten treten, um mit ihnen über ihre Arbeitsbedingungen zu sprechen.

Die IG Metall ist eine Mitmach-Gewerkschaft. Sie will die Beschäftigten im Hafen einladen, sich einzubringen und zu beteiligen.

Aktuell finden in mehreren Betrieben Tarifverhandlungen statt. Wie zum Beispiel bei der Firma Siebtechnik. Mit ihnen wurde im Jahr 2018 ein Haustarifvertrag abgeschlossen.Dort verhandelt die IG Metall aktuell die Erhöhung der Entgelte sowie die Möglichkeit über mehr Geld oder mehr freie Tage selbst mitzubestimmen.

Gemeinsam Ziele abstimmen

Die Firma Schauenburg ist aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten, so dass die IG Metall anstrebt die Arbeitsbedingungen in einem Haustarifvertrag zu sichern und weiter zu entwickeln.

Der Mülheimer Hafen ist der Ort, an dem viele Beschäftigte arbeiten. In den Betrieben und Branchen welche die IG Metall vertritt, sind im Mülheimer Hafen circa 2000 Beschäftigte.

„Wenn die wesentlichen Arbeitsbedingungen über Tarifverträge geregelt werden, schafft es Sicherheit für die Beschäftigten. Bei Abschluss eines Arbeitsvertrages steht der Arbeitnehmer allein in Verhandlungen mit dem Chef. Gemeinsame abgestimmte Ziele mit unseren Mitgliedern, schaffen eine bessere Position, für die Verhandlung um gute Arbeitsbedingungen.

Gute Tarifverträge sind unser Ziel.“ so Jörg Schlüter Geschäftsführer der IG Metall Mülheim, Essen und Oberhausen.