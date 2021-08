Kreativität hilft – auch zur Erhöhung der Impfquote. So sieht es Krisenstabsleiter Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort: „Zu der Impfaktion im RRZ gibt es Positives zu berichten“, so Steinfort. Insgesamt wurden an zwei Samstagen 408 Personen geimpft.



Jetzt steht eine Sonderimpfaktion im Forum Mülheim an den Samstagen 14. und 21. August an. Hierfür sind die Vorplanungen bereits abgeschlossen. Die Impfungen werden im Zeitraum von 8 bis 18 Uhr im Ladenlokal „Mode Cruse“ im Erdgeschoss der Einkaufspassage stattfinden. Impfungen werden auch an den Berufskollegs in Mülheim stattfinden.

„Ob und wann an den anderen weiterführenden Schulen in Mülheim Impfungen angeboten werden können, hängt jetzt von der Erlasslage des Landes NRW ab“.