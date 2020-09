Auch in diesen Herbstferien lädt das zdi-Netzwerk Mülheim an der Ruhr in Trägerschaft der Mülheim & Business GmbH gemeinsam mit der Agentur für Arbeit wieder spielbegeisterte Schüler ab Klasse 7 zu dem beliebten Workshop in die Games Factory Ruhr an der Kreuzstraße 1 - 3 ein. Jungen und Mädchen, die nicht nur gerne am Computer spielen, sondern auch über kreative Fähigkeiten verfügen, haben wieder über einen Zeitraum von fünf Tagen die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Bereich Grafikgestaltung und -entwicklung neuer Computerspiele zu sammeln.



Zur Einhaltung der Corona Schutzverordnung ist die Teilnahme nur für maximal acht Jugendliche möglich.Unter Anleitung von zwei erfahrenen Dozenten der Games Factory Ruhr lernen die Teilnehmer dabei verschiedene Berufsfelder in der Spielebranche kennen und schauen ein wenig hinter die Kulissen der Spieleproduktion. Zudem erhalten sie Tipps zum Zeichnen und Malen und sie lernen, wie den Spielfiguren am Bildschirm "Leben eingehaucht" wird.

Der Workshop ist für die Teilnehmer kostenfrei, eine Anmeldung bei Projektkoordinatorin Monika Bruckmann (E-Mail: m.bruckmann@muelheim-business.de) ist erforderlich. Die Teilnehmer sollten einen eigenen Laptop oder einen "normalen" PC mit zeitgemäßer Hardware besitzen und mitbringen. Vorkenntnisse von Grafikprogrammen werden nicht vorausgesetzt.

Der Workshop findet vom 19. bis 23. Oktober von 10 bis 17 Uhr (inklusive Pausen) statt. Anmeldungen sind in der Zeit vom 28. September bis 9.Oktober möglich.

Neu im Programm des zdi-Netzwerkes Mülheim ist ein Ferienangebot im Online Format „Creative Gaming-Elektro-Theater in Rec Room“. Jungen und Mädchen ab der 7. Klasse können bequem von zuhause aus an dem kostenlosen Workshop teilnehmen. Zwei Gaming-Profis leiten die Jugendlichen an, an ihren Computern an einer virtuellen Theatervorstellung mitzuwirken. Es werden Kostüme geschneidert, Regie geführt, Kulissen gebaut und vieles mehr.



Der Kurs wird in der Zeit vom 19. bis 23. Oktober von 10 bis 17 Uhr online angeboten. Auch hier sind Anmeldungen vom 28. September bis 9. Oktober an Projektkoordinatorin Monika Bruckmann, m.bruckmann@muelheim-business.de, erbeten.

Nähere Infos zu den Workshops stehen online unter www.gamesfactory-ruhr.de/ferien-workshops-herbstferien-2020/