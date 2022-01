Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Leserinnen und Leser, die Mülheimer Woche informiert Sie seit vielen Jahren rund um das lokale Geschehen in Mülheim. Daran wird sich auch im neuen Jahr nichts ändern: Ob politische Entscheidungen, Neues aus Vereinen und Institutionen, Wichtiges aus der Wirtschaft wie auch Anzeigen unserer Kunden, sportliche Erfolge und Niederlagen oder kulturelle Highlights - wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.

Allerdings hat auch die Medienbranche massiv unter den anhaltenden Pandemiebedingungen gelitten. Deshalb sehen wir uns leider gezwungen, unsere Erscheinungsweise den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen. Ab sofort kommen unsere Informationen nicht mehr auch am Mittwoch, sondern ausschließlich am Wochenende kostenlos in Ihren Haushalt. Ab dem 8. Januar sehen wir uns wieder – Samstag für Samstag! Wir wünschen Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr!