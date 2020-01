Nein, aber dreifaltig schon, zumindest bei den Katholiken. Und alle männlich: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Bei den Parteien, die sich - wie der Name schon sagt - nur für einen Teil menschlichen Lebens zuständig fühlen, soll die doppelte Spitze der Einfältigkeit an höchster Stelle entgegenwirken. Doch heißt es hier Doppelspitze, nicht Zweifaltigkeit, jedenfalls im Moment noch nicht, und es ist vorläufig immer eine Frau und ein Mann.

Ich muss bei dieser modischen Zweifachspitze immer an die rasante Entwicklung der Mehrfachklingen-Rasierer denken. Es fing auch mit einer einzigen, sehr langlebigen Klinge an; dann kamen zwei, dann drei, dann vier…

Höchst fragwürdig ist auch, ob es sich bei einer Doppelspitze überhaupt um zwei gleichrangige Spitzen handelt oder ob nicht immer eine Spitze etwas höher ist.

Und ich sage Euch, es werden Tage kommen, da wird man Doppel-, Dreifach- und Vierfachspitzen als vorsintflutliche Führungen verfluchen. Dann nämlich, wenn die Sintflut da ist.