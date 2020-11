Stiller Studienbeginn für rund 1.300 Erstsemester Am 2. November begann auch für rund 1.300 neue Studierende an der Hochschule Ruhr-West (HRW) die Vorlesungszeit im Wintersemester. Jedoch werden die wenigsten der 6.300 Studentinnen und Studenten in den nächsten Wochen an den Campus in Bottrop oder Mülheim kommen können.

Lange war das Präsidium optimistisch, den Wunsch nach mehr Präsenzveranstaltungen erfüllen zu können. Doch aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens wird die Präsenzzeit an der Hochschule stärker als geplant reduziert.

„Vieles ist in diesem Jahr anders. Unsere neuen Studierenden begrüße ich sonst am Campus oder in der Stadthalle; spreche über eine tolle Lernatmosphäre in unseren Gebäuden. Ich bedauere sehr, dass unsere Studierenden nicht an ‚ihre‘ Hochschule in Bottrop oder Mülheim kommen können“

, erklärt Prof. Dr.-Ing. Susanne Staude, Präsidentin der HRW.

Die Lehre findet bis zum Ende des Jahres digital statt. Nur wenige Praktika können in kleinen Gruppen angeboten werden. Die Lehrenden zeichnen Vorlesungen auf, vertonen ihre Folien und Skripte. Dazu bieten sie Sprechstunden an und in gemeinsamen Videokonferenzen werden z. B. Statistik-Aufgaben gerechnet. „Einige Formate haben im Online-Sommersemester gut funktioniert. Diese werde ich wieder nutzen“, erklärt Prof. Dr. Christian Weiß, Dekan des Fachbereichs 4 und Institutsleiter Naturwissenschaften.

Wenigsten ein bisschen Präsenz versuchen

Wegen der fehlenden Rückmeldung der Studierenden hat das Wirtschaftsinstitut entschieden, zumindest in einem der Pflichtpraktika Präsenzversuche zu ermöglichen – unter Beachtung der Hygieneregeln und mit einigen organisatorischen Anpassungen.

Um den Übergang an die Hochschule und den Einstieg in das Studium zu erleichtern, bot die HRW im Oktober drei Orientierungswochen an. Die Online- und Vor-Ort-Angebote wurden sehr gut angenommen – so das Feedback des Studierendenservice. Sie boten die Möglichkeit, leichter ins Studium einzusteigen, Vorkurse für Mathematik und Physik zu besuchen, die HRW ein oder zwei Tage „live“ zu erleben.



„Wir sind froh über alles, was nicht digital ist!“

, so die Aussage der Erstsemester, die am Campus waren. Das bestätigt auch Christian Nitz, der die Studieneingangsphase koordiniert hat. Über 500 Erstsemester haben die Angebote angenommen und waren an den beiden Standorten. „Da wurde der Vorkurs Physik eben mehrmals wiederholt, Angebote online gestellt und zusätzliche Videokonferenzen eingerichtet.“ Auf dem Campus Mülheim spielt sich bis Jahresende kein nennenswerter Studienbetrieb ab.