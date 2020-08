Ich weiß nicht, ob es Sie interessiert: Ich habe oft die seltsamsten Träume. Neulich war ich zum Beispiel bei der Einweihung einer Kuckucksuhr. In welchem Ort, kann ich nicht sagen, aber es waren alle ortsansässigen Vereine auf den Beinen, mit Musik und Fahnenschmuck und was sonst noch dazu gehört. Die große Uhr hing am Turm einer schönen roten Dorfkirche, war also eine Kirchenkuckucksuhr.

Schon als Kind liebte ich diese Uhren mit den schweren Zapfengewichten. Da war Leben drin, da rief jemand in die Welt hinaus: "Kuckuck!" Ich habe das in Omas Wohnzimmer immer als eine Aufforderung verstanden, genauer hin zu schauen, aufzupassen, und sehnte die vollen Stunden herbei, wenn sie dem Dutzend entgegentickten.

Auch bei meinen Kindern übte der Vogelruf der aus einem Selbstbau-Set entstandenen kleinen Kuckucksuhr so eine Faszination aus, dass sie den Zeiger mit den Fingern weiterdrehten, um schneller in den Genuss des Kuckucksrufes zu kommen. Dass der naturnahe Vogelruf einen weit höheren Stellenwert genießt als etwa eine stoisch bimmelnde Glocke, sollten sich die Kirchen vielleicht zunutze machen.

Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät.