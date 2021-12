Traditionell sieht man am Anfang eines jeden Jahres die Sternsinger durch die Straßen laufen. Sie künden von der Geburt Jesu und bringen den Segen in jedes Haus. Darüber hinaus sammeln sie Spenden für Kinder in Not. Die Sternsinger-Aktion ist damit die größte Spendenaktion, bei der Kinder anderen Kindern helfen.

Das diesjährige Motto lautet „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit.“ Durch die gesammelten Spenden möchte sich das Kindermissionswerk „Die Sternsinger” mit Hilfe seiner Projektpartner dafür einsetzen, dass die Kinder in den diesjährigen Partnerländern in Ägypten, Ghana und im Südsudan langfristige Unterstützung erhalten. Doch die Corona-Krise hat die Verantwortlichen ein weiteres Mal zu einer Anpassung des Konzeptes veranlasst. So ist es in diesem Jahr kaum möglich, von Haus zu Haus zu ziehen und so die Menschen zu erreichen.

Hier der Überblick über die jeweils geplanten Aktionen:

St. Mariä Himmelfahrt

Wenn es die Lage zulässt, möchten die Sternsinger den Weihnachtssegen am Wochenende des 15. und 16. Januar wieder persönlich von Haus zu Haus tragen. Die Besuche sind in St. Mariä Himmelfahrt für den 15. und 16. Januar und in St. Theresia und St. Elisabeth für den 16. Januar nach dem Gottesdienst geplant. Bei den Besuchen werden natürlich die dann geltenden Corona-Regeln beachtet. Verzichtet wird auf das Betreten der Wohnungen, auf den Austausch eines freundlichen Lächelns (Maskenpflicht bei Sternsingern und Besuchten) und auf die Annahme von liebevoll gebackenen Plätzchen (nur abgepackte Süßigkeiten dürfen angenommen werden).

Die Sternsinger werden die Segensaufkleber und die anderen Unterlagen zur Kontaktminimierung in Form der aus dem letzten Jahr bekannten Segensbriefe übergeben. Die Spenden können alternativ zu den Sammeldosen auch kontaktlos an das Kindermissionswerk überwiesen werden. Um diese Spenden zählbar zu machen, wurde für die Gemeinde beim Kindermissionswerk eine „Spendenaktion“ eingerichtet, die die entsprechenden Überweisungen mit der Gemeinde verlinkt. Alternativ zu einem Besuch besteht aber auch die Möglichkeit – wie im letzten Jahr - Sternsinger-Segensbriefe kontaktlos über die Briefkästen zu erhalten. – Für den Fall, dass die Besuche kurzfristig nicht durchgeführt werden können, erhalten alle Angemeldeten ersatzweise kontaktlos zugestellt Segensbriefe.

Die Anmeldung von Besuchswüschen und die Anforderung kontaktlos zugestellter Segensbriefe können über die Homepage der Gemeinde oder über die bereits im Gemeindebrief genannten Ansprechpartner erfolgen, die auch bei Fragen gerne weiterhelfen. Beim Besuch der Sternsinger sollte der "G-Nachweis bereitliegen.

St. Barbara

Auch in den Gemeinden der Pfarrei St. Barbara wird die Sternsingeraktion dieses Jahr anders sein als in vielen früheren Jahren. Nach wie vor sei es nicht möglich, dass die Kinder durch die Straßen ziehen. Darum hat man in der Pfarrei überlegt, dass kleine Gruppen der Sternsinger in den Heiligen Messen singen und den Segen über die Menschen sprechen, und zwar bereits am gestrigen Sonntag und am Donnerstag, 6. Januar, um 9.30 Uhr. Es werden Spendendosen und Spendentüten für die Sternsingeraktion in der Kirche sein. Ebenso liegen die Zettel und die Aufkleber mit dem Segensspruch bereit. Zettel und Aufkleber können auch zu den Öffnungszeiten im Pfarrbüro abgeholt werden. Auch hier ist es möglich, eine Spende abzugeben. Die Spende kann auch überwiesen werden: Spendenkonto: Pax-Bank eG, Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31, Verwendungszweck: Stern.

St. Mariäe Geburt

In dieser Pfarrei wollen die Sternsinger ab dem 2. Januar den Segen in die Häuser beziehungsweise Briefkästen der Gemeindemitglieder bringen. Außerdem sind in diesem Jahr Segens-Haltestellen geplant, wo die Menschen sich einen Segen abholen und auch eine Spende abgeben können. In der Gemeinde St. Theresia vom Kinde Jesu ziehen die Sternsinger m Donnerstag, 6. Januar, von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr durch die Gemeinde und bringen den Segen - coronabedingt allerdings nur bis zur Haustür. Traditionell nehmen die Sternsinger auch an der Heiligen Messe am darauffolgenden Sonntag, 9. Januar, teil.