Mülheimer Künstler wurden für insgesamt acht Aufführungen engagiert, um ihre Darbietung per Film in die Saarner und Styrumer Kitas zu bringen. Über Filmbeiträge, die eine Länge von

5 bis 20 Minuten haben, geben die Künstler den drei- sechsjährigen Kindern einen „Input“ zum Bewegen, Malen, Spielen, Theaterspielen und für andere Aktivitäten. Die Erzieherinnen begleiten diesen Prozess.

Am Dienstag, 1. Juni erhalten die beteiligten 13 Kitas (9 in Styrum, 4 in Saarn) Zugriff auf einen neuen Filmbeitrag, der vom Suppi Huhn und Die Kinderkönige e.V.. Der Film hat den Titel „Bunt wie ein Regenbogen II“, der knapp 9 Minuten dauert. Der Regenbogen ist für Kinder das Symbol, dass es nach der Pandemie wieder gut wird. Das Lied „Bunt wie ein Regenbogen“ handelt vom Geschenk der Vielfalt und dass jeder Mensch einzigartig ist.

Spielerisch erleben die Kinder zusätzlich eine kleine Einführung in die Gebärdensprache. Die Kitas haben die CD von Suppi Huhn & Die Kinderkönige bereits beim ersten Film erhalten um das Lied auch bei anderen Gelegenheiten nutzen zu können. Auch steht der Liedtext auf der Homepage (www.suppihuhn.de/Liedtexte) zur Verfügung.

Die Kitas können in den nächsten 30 Tagen diesen Film in ihren Kitas zeigen und sollen anschließend auch etwas mit den gegebenen Impulsen mit den Kindern machen. Traditionell dürfen die Kinder auch mitbestimmen, was sie machen möchten.

Eine FaceBook Seite eingerichtet



Teilweise werden die Ergebnisse (gemalte Bilder oder nachgespielte Szenen) dann auch an die Organisator zurück gemeldet und werden veröffentlicht. Bei Facebook wurde dazu eine Seite eingerichtet: https://www.facebook.com/events/259370148969870/?active_tab=discussion – Für Theaterstücke hat der Kulturbetrieb auch die www.Kulturplattform.muelheim-ruhr.de bereit gestellt.

Die Filme sind zeitlich begrenzt verfügbar

Die Filme werden jeweils nur temporär für die Kitas zur Verfügung stehen. Ergänzt werden diese Filmangebote der externen Künstler durch Beiträge der kooperierenden Partner, die jederzeit für die Kitas abrufbarsind. Die Grenzen dieses Projektes sind teilweise durch die technische Ausstattung der Kitas und der digitalen Anbindung (langsames Internet) gesetzt.

Das KRASS! Projekt für Kitas ist eine Kooperation des Bildungsnetzwerk Styrum + MH 0/25

der Feldmann-Stiftung, Mülheimer Künstler, Aquarius Wassermuesum und dem Haus Ruhrnatur.