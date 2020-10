Wer bisher noch nicht wusste, was ein „Podcast“ ist, weiß es in Heißen spätestens seit dem Lockdown Anfang Mai, als leider auch im Nachbarschaftshaus an der Hingbergstraße vorläufig die Lichter ausgehen mussten. Einfach erklärt ist ein Podcast so etwas wie eine Radiosendung, die aufgezeichnet und jederzeit wieder im Internet abgerufen werden kann.

Von Jörg Marx



Die Idee, so etwas für die Menschen zu machen, die aufgrund der Corona-Krise zu Hause bleiben mussten, hatte Ralf Bienko. Mit seiner langjährigen Erfahrung mit der Produktion von Radio- und Fernsehsendungen stieß er auf großen Zuspruch und auf eine kreative und engagierte Unterstützung. Die Zahl der Hörer stieg von Sendung zu Sendung. „Mit diesem Erfolg habe ich nicht gerechnet“, sagt Ralf Bienko – sichtlich stolz darauf, dass er mit der Unterstützung seines Redaktionsteams eine tolle Idee verwirklicht hatte.

Der Podcast wurde schnell zur Möglichkeit, die Nachbarn auch während des Lockdowns und auch nach der Wiedereröffnung des Hauses stets über alles Wichtige weiter auf dem Laufenden zu halten. Der Titel des Podcasts lautet „Nachbarschaftshaus – Neues aus Heißen.“ Die Mitwirkenden Peter Behmenburg, Isa Wojcicki, Svenja Ester von der Pflege Behmenburg und Ralf Bienko vom Verein Mülheimer Nachbarschaft haben mittlerweile 25 Podcasts produziert. Wer die Beiträge hört, freut sich ebenso, wie die Nachbarn und die „Studiogäste“ über das Ergebnis ihrer Mitarbeit.

Jede Sendung dauert eine Viertelstunde

Insgesamt dauert eine Sendung etwa 15 Minuten. Zwischendurch läuft Musik und werden lustige Geschichten und aktuelle Informationen ausgestrahlt. „Unsere Nachbarn erzählen ihre Geschichten, andere erklären etwas oder berichten von ihrer Arbeit“, sagt Peter Behmenburg, dem es ein Herzensanliegen ist, alle Angebote und Aktivitäten im Nachbarschaftshaus so aktiv wie möglich aufrecht zu erhalten.

Der Podcast strahlt mittlerweile weit über Heißen hinaus und wurde sogar von der Mülheimer Bürgerstiftung mit dem „Innovationspreis Corona 2020“ ausgezeichnet.

„Es war mir eine Ehre, diesen Preis für unser ganzes Team entgegenzunehmen“, sagt Ralf Bienko, der sich mittlerweile vorstellen kann, einen solchen Podcast für das ganze Stadtgebiet zu produzieren. Interessenten aus dem Netzwerk sind willkommen. Ralf Bienko ist über die Mülheimer Nachbarschaft zu erreichen. Das Team in Heißen wird auf der Erfolgsspur weiterfahren. Alle Podcasts sind im Netz abrufbar.

Die Eingabe des Titels „Nachbarschaftshaus - Neues aus Heißen“ in einer Suchmaschine wie Firefox oder Google genügt und schon ist man mit der Welt in Heißen verbunden.

Wer Fragen oder Anregungen zum Podcast hat, erreicht Ralf Bienko per E-Mail an ralf.bienko@email.de.