Zur Zeit hat man insbesondere die Biker auf dem Kieker. Viele Mitmenschen fühlen sich an den Wochenenden durch den Lärm der Kräder oder deren Fahrweise belästigt. All jene, die sich dadurch gestört fühlen, sollen sich doch mal an einem Samstagvormittag, gute Witterung vorausgesetzt, nach Holthausen in den Bereich der Fischenbeck begeben. Seit Wochen pflegen in diesem Bereich ein paar Anwohner ein extrem lautstarkes und nervendes Hobby. Sie haben die Liebe zum (vermutlich) Laubbläser/Laubsauger entdeckt, natürlich angetrieben von einem Verbrennungsmotor, damit kein Stromkabel den Aktionsradius einschränkt. Außerdem macht es damit hörbar besonders viel Spaß, mit dem "Gas" zu spielen, so wie es einige Biker bei Rot an der Ampel mit dem Gasgriff tun. Allerdings bin ich bisher nicht dahintergestiegen, wie es diese extrem auf Laubfreiheit bedachten Sauberkeitsfanatiker schaffen, ihr Hobby so abzustimmen, dass über den Morgen verteilt mit kurzen Pausen immer einer zugange ist. Außerdem Frage ich mich, wo mitten im (bisher nicht extrem trockenen) Sommer, das ganze Laub herkommen soll. Ansonsten graut es mir vor dem kommenden Herbst....

Natürlich kann ich mich bezüglich der Lärmquellen auch irren.....