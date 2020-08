Der Theologe Lennart Barfod, seit 2017 Vikar in der Christus Gemeinde Mülheim (CGM), wird am kommenden Sonntag, 23. August, um 11 Uhr, in der Christus Gemeinde Mülheim (CGM), Uhlandstraße 25, zum Pastor ordiniert.

Nach seinem Theologiestudium am Theologischen Seminar im Rheinland kam Lennart Barfod, der in Lüneburg geboren und aufgewachsen ist, Mitte 2017 zu seinem Vikariat nach Mülheim an der Ruhr und hat als „Pastor im Vikariat für junge Gemeinde“ zunächst vorrangig im Bereich der Jugendkirche und diversen Jugendgruppen der CGM agiert. Aber auch im Gemeindegottesdienst regelmäßig gepredigt und als technikaffiner Mensch im Bereich des Technik-Teams der Gemeinde engagiert. Barfod ist es besonders zu verdanken, dass die CGM in der Corona-Krisenzeit in den vergangenen Monaten, insbesondere während des kompletten Corona-Lockdowns, einen nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch sehr akzeptablen Online-Gottesdienst anbieten konnte. Der auch aktuell immer noch jeden Sonntag über das Internet gesendet wird, da sich coronabedingt immer noch nur eine begrenzte Anzahl der sonst üblichen 250 Gottesdienstbesucher in der Kirche an der Uhlandstraße versammeln kann.

Vor seinem Theologiestudium hat der Sohn von Kunsthistoriker Dr. Jörn Barfod und der Pharmazeutin Anja Barfod sowie Zwillingsbruder von Judith, eine berufliche Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration absolviert. Ehrenamtlich hat Lennart Barfod, ursprünglich in der Evangelischen Landeskirche beheimatet, als bewusster und engagierter Christ schon seit frühester Jugend in diversen Jugend- und Technikgruppen in Lüneburg, Altenkirchen, Imhausen und Weitefeld mitgearbeitet. Auch auf Kinder-, Teens- und Jugendfreizeiten war er Mitarbeiter aktiv. Zudem hat er ein freiwilliges soziales Jahr bei der Heilsarmee in Hamburg absolviert.

Irgendwann ist in ihm der Wunsch entstanden, auch hauptamtlich im kirchlichen Bereich zu arbeiten und Theologie zu studieren. „Menschen in ihrem Glauben an Gott zu begleiten, mit ihnen gemeinsam auf dem Weg zu sein, manchmal auch voran zu gehen, vor allem aber mit ihnen gemeinsam im Glauben zu wachsen. Und Beziehungen zu eher kirchendistanzierten Menschen zu knüpfen“. So hat es Barfod in einem Interview formuliert, dass im Gemeindebrief der CGM zu Beginn seines Vikariats veröffentlicht wurde.

Mit seiner Ordination zum Pastor im „Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden“ (MVFEG), einer Mitgliedskirche der ökumenischen „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ (ACK), kommt die Ausbildung von Lennart Matthias Meeuw Barfod, wie er mit vollem Namen heißt, nach Studium und Vikariat nun zu einem Abschluss. Mit der Ordination zum Pastor durch einen kirchlichen Gemeindebund wird dann die Berufung in das pastorale Amt bestätigt. Lennart Barfod wird anschließend in der CGM nun offiziell als Pastor weiterarbeiten. Sprich auch die lokale Gemeinde hat ihn zu ihrem weiteren Pastor, neben Ekkehart Vetter, gleichzeitig Präses des MVFEG sowie Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, und Clemens Pust berufen.

Seit Mai 2018 ist Lennart Barfod auch verheiratet. In der CGM in Mülheim hat er seine langjährige Freundin und große Liebe Julia geheiratet, die im NRW-Landtag beschäftigt ist.

Nach wie vor ist Barfod ein großer Technik- und Computer-Fan (arbeitet am liebsten mit Appleprodukten), mag gerne Cookies und Fruchtiges, favorisiert jahreszeitlich den Sommer und fühlt sich auf Reisen sowohl am Meer, als auch in den Bergen wohl. Am liebsten beides.

Neben theologischen Schriften und natürlich der Bibel, liest Lennart Barfod zur Entspannung auch andere Literatur und zuletzt hat ihn das Buch „Eine Frage der Ehre“ von Chris Vallotton begeistert. Zu seinen Lieblingsfilmen gehört „Gladiator“, für ihn ein episches Meisterwerk. In seiner momentan knappen Freizeit hängt er gerne mit Leuten ab, geht gerne mit seiner Frau Julia spazieren, ist gerne in der Natur, joggt gerne, mag Spieleabende und trinkt auch gerne mal ein Glas Wein.

Für den Ordinationsgottesdienst am Sonntag, 23. August, ist geplant, den kleinen Saal der Gemeinde mit zu nutzen und bei gutem Wetter auch den Garten als Open Air Bereich. Trotzdem wäre es für die Organisatoren für die Planung und Nachvollziehbarkeit wichtig, wenn sich Interessenten für die Teilnahme an der Ordination zum Gottesdienst anmelden. Möglichst online über „www.cgmuehlheim.de/Gottesdienst“.

Weitere Infos unter „www. cgmuelheim. de“ oder im Gemeindebüro unter Tel. 0208/471652.