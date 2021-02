Am 27. Dezember starteten bundesweit die ersten Covid-19-Impfungen und damit die größte Impfkampagne in der Geschichte Deutschlands. Der Informationsbedarf zu den bislang drei in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfstoffen ist groß. Ebenso wie die Zahl der Fragen zur Impfreihenfolge, da der Impfstoff zu Beginn noch knapp ist und besonders gefährdete Personen zuerst geimpft werden sollen.





Livestream am Samstag

Aus diesem Grund bietet das Bundesgesundheitsministerium einen Livestream an, in welchem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam mit Prof. Klaus Cichutek, Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Prof. Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, sowie Prof. Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (STIKO), Fragen zur Corona-Schutzimpfung beantwortet.

Drei Veranstaltungen zu diesem Thema haben bereits stattgefunden. So widmeten sich die beiden ersten Livestreams insbesondere den zahlreichen Fragen von Ärzten sowie Apothekern. In der dritten Veranstaltung diskutierten die Podiumsteilnehmer die Fragen von Pflegekräften und pflegenden Angehörigen. Über die Webseite wurden über 3.000 Fragen und Beiträge an die Expertenrunde herangetragen. Darüber hinaus erhielten der Minister und die Experten durch die beiden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen Claudia Güldenzoph und Britta Hermes-Bickmann einen Einblick in die Impfsituation im ambulanten Pflegealltag.

Am kommenden Samstag, 20. Februar, findet der nächste Livestream „Ihre Fragen zur Corona-Schutzimpfung“ statt. Alle Bürger sind dazu eingeladen. Unter www.zusammengegencorona.de/live erfahren sie, ab wann sie Ihre Fragen und Beiträge dazu einzureichen können. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.