In Zeiten des Klimawandels und der Nachhaltigkeitsdebatten ist selbst so ein Traditionsgewächs wie die Tanne zu Weihnachten einem Wandel unterzogen. Da gilt es die Frage für sich zu klären, ob die Entscheidung auf den natürlich gewachsenen aber nur einmal verwendbaren Baum fällt oder ob ein mehrfach verwendbares aber dafür künstlich hergestelltes Produkt den Weg ins Wohnzimmer findet.

Alleine in den letzten 100 Jahren hat der Weihnachtsbaum diverse Mutationen hinter sich. Äpfel, Süßigkeiten und Kreuzigungssymbole, schmückten einst einen grünen Baum. Es war selten eine Tanne, da sie rar und teuer war. Äpfel, da es die einzigen Früchte waren, die zu dieser Jahreszeit noch vorrätig waren. Dann kam wohl eine Adelige auf die Idee eine Tanne mit Wachskerzen zu bestücken und die Äpfel wurden durch rote Glaskugeln ersetzt. Der Brauch breitete sich schnell nach und in Amerika aus. Die Amerikaner waren auch die ersten, die elektrische Kerzen für die Bäume verwendeten. Der genaue Ursprung des Brauchtums ist nicht bekannt, soll aber bereits bei den heidnischen Bewohnern Westeuropas praktiziert worden sein. Immergrüne Bäume wurden in den Wintermonaten, vermutlich als Fruchtbarkeitssymbol, in die Behausungen geholt.

Das war auch der Grund, warum die katholische Kirche wenig vom Weihnachtsbaum hielt. Die Kleriker waren der Auffassung, dass die Krippe als Zimmerschmuck zu Weihnachten völlig ausreichend sei. Darüber hinaus gehörten viele Wälder zu ihren Besitztümern und sie fürchteten den Kahlschlag zum Fest. Erst im Jahr 1982 wurde der erste Tannenbaum auf dem Petersplatz aufgestellt. Seitdem liefert immer ein anderes christliches Land den Baum für den zentralen Platz im Vatikan.

Aktuell konkurriert nun der traditionelle, natürlich gewachsene Weihnachtsbaum mit dem künstlich geschaffenen Abkömmling. Allerdings sind Äpfel und Süßigkeiten sowie Wachskerzen und Wunderkerzen verschwunden und LED-Beleuchtung sowie Kugeln dominieren beide Ausführungen. Die Frage, ob der nostalgische, wohlriechende Einwegbaum oder der rationelle Mehrwegbaum das Rennen macht, wird sich im Laufe der kommenden Jahre oder Jahrzehnte entscheiden. Ob der Weihnachtsbaum einst gänzlich Geschichte sein wird auch.

Glaubt man den aktuellen Zahlen, haben die Deutschen allerdings ein ungebrochenes Verhältnis zum „echten“ Weihnachtsbaum. Die Verkaufszahlen liegen bei knapp 30 Mio. Bäumen zum Fest und die Tendenz ist in den letzten Jahren sogar leicht ansteigend.