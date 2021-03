Maria, eine 14-jährige Schülerin aus Rheinland-Pfalz, erhält zwei neue Hüften und kann wieder gehen. Operiert wurde sie im Contilia EndoProthetikZentrum am St. Marien-Hospital.

Große Hoffnungen auf ein Leben ohne Schmerzen hatte Maria als sie am 9. März aus Rheinland-Pfalz ins Marien-Hospital kam.

Seit November 2018 wurde ihr Leben von einer Leukämie auf den Kopf gestellt. Die Kortisontherapie gegen Leukämie führten als Nebenwirkung zu "Osteonekrosen", absterbendem Knochengewebe.

Beim Gehen hatte sie bei jeder Bewegung starke Schmerzen in den Hüftgelenken. Im MRT sah auch der Laie schon die Instabilität der Knochen und zwar in beiden Hüften „Die standen ganz komisch“, bemerkt das junge Mädchen.

Leukämiebehandlung zerstörte Knochengewebe

Über Empfehlung ihrer Onkologin aus Gießen kamen Marias Eltern auf Prof. Dr. Marcus Jäger und das Contilia EndoProthetikZentrum am St. Marien-Hospital Mülheim. Die heute 14-Jährige „hatte keine Angst vor der Operation“, in der beide Hüftgelenke ersetzt werden sollten. „Ich zitterte ein wenig, aber ich habe mich gefreut, meine Schmerzen zu verlieren“, erzählt die Schülerin, die trotz ihrer zarten Physiognomie einen großen Mut und Willen zeigt, gesund zu werden.

Am 12. März um 7.30 Uhr ging es für Maria und ihren Stoffhund „Emma“ in den OP. In einer mehrstündigen Operation wurden in einer minimal-invasiven Operationstechnik (sog. direct anterior approach, DAA) beide Hüftgelenke ersetzt.

Nach vier Tagen wieder laufen

Nur wenige Tage später kann sie schon wieder laufen!

Sechs Tage nach Aufnahme antwortete die 14-Jährige beim Besuch von Prof. Jäger lächelnd auf seine Frage: „Und wie geht’s Dir?“ „Ein bisschen Muskelkater, aber ich bin den Flur und vier Treppen hoch und runter gelaufen. Morgen gehe ich nach Hause“.