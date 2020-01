Zum Glück ist alles nur halb so doppelt - Von einem Tag auf den anderen haben manche Eltern alles doppelt und gar dreifach. Zwei Kinder, heißt das auch doppelte Arbeit, doppelter Stress? Auf jeden Fall ist so ein Doppelpack doppeltes Glück und doppelt so spannend.

Jeden ersten Samstag im Monat vom 4. Januar an in der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr haben Eltern mit Mehrlingen die Gelegenheit, sich kennenzulernen und über die Themen in dieser besonderen Familiensituation ins Gespräch zu kommen. Veranstalter ist die Evangelische Familienbildungsstätte, Scharpenberg 1b. Der Kostenbeitrag beträgt 4,50 Euro pro Familie und Treffen. Geschwisterkinder sind herzlich willkommen. Die Anmeldung erfolgt unter Tel. 3003333.