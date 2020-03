831. Die fiebrige Totalität des Aktuellen verstellt uns fortwährend den Blick auf die immerwährenden Strukturen des Lebens.

830. Wenn deutsche Dinge, die von den meisten Deutschen immer noch deutsch benannt werden von ein paar Deutschen aber mit englischen Vokabeln maskiert werden: Ist das dann Deutschhochverrat oder Hochdeutschverrat?

829. Weniger ist mehr. Und mit Garnichts macht man nur dann etwas falsch, wenn man zu viel davon nimmt/gibt.

828. Ich bin immer wieder erschüttert, wie man den Leuten in ernstem und bedeutungsvollem Ton die abstrusesten Dinge unterjubeln kann, während sie einem mit juxendem Ton vorgetragen noch nicht einmal abnehmen, dass man sie gerade bestohlen hat.

827. Zum Thema Männervereine hörte ich dies: Männer und Frauen haben so wundervolle Unterschiede. Die sollten sie pflegen. Zum Beispiel mit getrennten Stammtischen.

826. Viele haben eine Bildung vom Tiefgang eines Surfbrettes. Dies Bild entspricht der Art des Bildungserwerbs durch Surfen im Internet.

825. Befriedigt wird der Blase Gier bei einem guten Glase Bier!

824. Werden deine Schmerzen schlimmer, hilft oft schon das Wartezimmer.

823. In Wirklichkeit ist alles anders.

822. Ich hab das Leben jetzt durchschaut,

man lebt, indem man es verdaut

und ist am Ende traurig:

Der Tod ist unverdaulich!