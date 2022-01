Hinnerk

Du, mein Frau war getz en paamal auch bei diesen Dr. Wirschowie

Jan

Un, wat sachtse? Dä is doch gut, wa?

Hinnerk

Weiß nich. Der hat mein Frau zum Verrecken nich angeguckt. Se hätte da auch inne Burka hingehn können. Der sacht nur „Nehmen Sie Platz“ un dann verschwindet sein Kopp hinter sein Monitor.

Jan

Ja, aber manchmal dreht der den auch rum, also den Bildschirm, un da kannze mitgucken!

Hinnerk

Ja, dann zeichter mit sein Zeigefinger auf die Zahlen , als wenn dat meine Frau in echt wär un sie nur so dabei. Un die roten, da wär se drübber un die gelben da wär se leider drunter. Aber da gäb et ja Medikamente, die würn vorne ausgedruckt. Wenn die auf wärn, sollte se evtl. nochmal kommen.

Jan

Ansonsten: Wird schon wieder..

Hinnerk

Vorne musse dann auf dat Rezept warten und kriss noch mal gesacht: Nich einfach so reinplatzen, wemma krank is, sondern ers anrufen un sich die Musik inne Warteschleife anhören mit die freundliche Stimme „Wir sind gleich für sie da“ - dadeldideldudelsdei „Wir sind gleich für Sie da“ dadedideldudelda…

Jan

Du has ja Recht, Hinnerk. Man kommt sich manchmal vor wie so Leibeigene von den Arz. Und für dat du dein Blut frühmorgens kostenlos abgips, weil der sonz nicks wissen tut, musse auch noch für berappen.

Früher war dat anders, da guckte mich der alte Dr. Heikämper nur an, un da wusste der Bescheid.

„Jan, bisken abspecken täte dir gut!“ -

Hinnerk

Nä, verdammich, dat wird nich wieder so! Ich sach dich dat, wat die Dokters heute machen, da gibt dat bald eine App für, un da kannze dir deine Blutwerte selbs in dat Handy reinziehen un begucken, un krisse dann Tipps, wat zu tun iß.

Jan

Vielleicht auch mit eine Home-OP, kannze son Set für Grüner Star oder Blinddarm preisgünstich bei Amazon bestellen, un krisse ja allet vonne Krankenkasse ersetzt, wenn et erfolgreich war.

Hinnerk

Jau, dat is der Fortschritt der Wissenschaft…

Jan

Abba einz wüad ich in mein Home-OP ja vermissen: Dadeldideldudelda-Wir sind gleich für sie da!

Hinnerk

Och nää...