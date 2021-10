Zu einer Impfaktion lädt die Matthäuskirche in Dümpten, Oberheidstraße 229, ein. Am Freitag, 22. Oktober, und Freitag, 12. November, können Bürger von 14 bis 18 Uhr einfach mit ihrem Ausweis vorbeikommen. Für Erwachsene ab 18 Jahren steht der Impfstoff von Johnson&Johnson, für Kinder ab zwölf Jahren der Impfstoff Biontech zur Verfügung. Von den beiden anderen Kirchen aus bietet die Gemeinde einen Shuttle-Service mit dem Gemeindebus an: Um 14.30 Uhr und 16.45 Uhr fährt er an der Johanniskirche, Aktienstraße 136, nach Dümpten und um 15.15 und 17.15 Uhr geht es los von der Immanuelkirche, Kaiser-Wilhelm-Straße 21.

Impfungen am Diagnosezentrum

Weitere Impftermine sind am Samstag, 23. Oktober, 10 bis 18 Uhr, im Forum Mülheim, Erdgeschoss; am Montag, 25. Oktober, 10 bis 18 Uhr, am Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55.

Am Mittwoch, 27. Oktober, ist ein weiterer Impftermin von 10 bis 18 Uhr am Diagnosezentrum (Haus 3), Mintarder Straße 55, am Freitag, 29. Oktober, 16 bis 20 Uhr, in der Feldmannstiftung, Augustastraße 108-114.