„Im Jubiläumsjahr geben alle damit an, dass sie Beethoven hören. Aber ich finde den nicht so gut. Gestern lese ich in der Zeitung, dass der sich selbst nicht hören konnte. Ja, wenn der sich selbst schon nicht hören konnte, warum soll ich das dann? Ich glaube auch nicht, dass Roland Kaiser oder Helene Fischer sich selbst hören können. Ich lasse das auch lieber bleiben. Ich hab doch viel Spaß an den Beatles.“

Wie würde sich das auf Mölmsch Platt anhören?

Etwa so:

In dat Fierjohr 2020 sin se aalemole am strunze, dat se Beethoven höare doon. Merr ick fe-in öm nee soa chudd. Chister häpp ick in dat Blättken chelease, dat he sech sselwes nee höare koosden.

Jo wenn he sech sselwes all nee höare koosden, woröm ssall ick dat dann doon?

Ek chlöiv ouk nee, dat Roland Ka-iser un Helene Feescher sech sselwes höare künne. Ick lott dat ouk et bäss bliewe. Ick häpp do völl Spaaß aan de Beatles.