Mit digitalen Angeboten möchte die Evangelische Kirchengemeinde Gläubige in der Passionszeit begleiten. Dazu bietet sie einige Online-Möglichkeiten an, die vom Morgengebet bis zur Zoom-Konferenz reichen.

In diesem Jahr beginnt die Fastenzeit am Aschermittwoch 17. Februar und dauert bis Ostersonntag, 4. April.Christliche Fastentraditionen zur Passionszeit erinnern an die vierzig Tage und Nächte, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte und fastete.

Die bundesweite Fastenaktion „7 Wochen Ohne" beginnt mit einem Gottesdienst am Sonntag, 21. Februar, 9 Uhr, in der Johannesgemeinde im hessischen Eltville-Erbach. Das ZDF überträgt diesen Gottesdienst live.

Online-Angebote

In der Evangelischen Kirchengemeinde Broich-Saarn

findet das Morgengebet online jeweils dienstags, 7 Uhr, vom 23. Februar bis zum 30. April statt. Zu sehen ist es im Netz unter: www.ev-kirche-broich-saarn.de und per Facebook.

Heißen

Passionsandachten per Zoom-Videokonferenz sind

wöchentlich ab Dienstag, 23. Februar, 19 Uhr, (23. Februar, 2., 9., 16., und 23. März) zu sehen. Die Einwahl ist ab 18.45 Uhr möglich. Zugangsdaten dafür gibt es bei Pfarrerin Anja Strehlau, strehlau@kirche-muelheim.de. Bei technischen Fragen hilft Presbyter Lothar Freihoff, Tel. 49 69 12.

Lukaskirchengemeinde

Passionsandacht per Zoom „Sym-Pathie & Sym-Phonie"

donnerstags, 4. bis 25. März, jeweils ab 19 Uhr. Mit Pfarrer Michael Manz, der die Zugangsdaten gerne zusendet unter

E-Mail: m.manz@lukas-mh.de

Markuskirchengemeinde

Passionsandachten auf Youtube aus dem Gemeindezentrum Winkhausen sind donnerstags, 19 Uhr, 18. Februar, 4. März und am 18. März zu sehen. Mit Pfarrer Hans-Joachim Norden. Der Link zu den Andachten: www.youtube.com/channel/UC-mztmKycOBnOmftr8hKY3w

oder unter www.markuskirchengemeinde-muelheim.de.

Markuskirche

Zu sehen sind die Andachten dienstags, 11 Uhr, am 23. Februar, 9. März und 23. März, mit Pfarrerin Petra Jäger unter www.youtube.com/channel/UCmztmKycOBnOmftr8hKY3w oder bei: www.markuskirchengemeinde-muelheim.de

Vereinte Kirchengemeinde

Eine Passionsandacht online "Du stellst meine Füße auf weiten Raum" findet mittwochs, ab 19 Uhr am 17. und 24. Februar und am 3., 10., 17., und 26. März statt.

Der Link dazu ist www.kurzelinks.de/passion-vek-2021

Abendmahl per Zoom

Ein Abendmahl per Zoom-Konferenz findet freitags, 26. Februar und 26. März , 18 Uhr statt. Zugangsdaten gibt es unter www.vek-muelheim.de/abendmahl-beim-abendbrot/

Ein Passionskonzert aus der Petrikirche mit Arien und Orgelmusik wird am Sonntag, 21. März auf youtube unter t1p.de/VEK-youtube um 18 Uhr gezeigt.

Arien aus Bachs Matthäus- und Johannes-Passion werden von Cornelia Orendi, Alt, und Gijs Burger an der Orgel gesungen und gespielt. Einen Rahmen bilden zwei Phantasien Bachs für Orgel.