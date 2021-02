Am Montag, 8. Februar, eröffnet das Mülheimer KundenCenter der Ruhrbahn den neuen Standort im ehemaligen Reisezentrum der Deutschen Bahn im Mülheimer Hauptbahnhof. Dieser befindet sich in Richtung der Bahnsteige für den Fernverkehr am Dieter-Aus-dem-Siepen-Platz. Der Grund für den Umzug ist die Brandschutzsanierung des Mülheimer Hauptbahnhofs.

Die KundenCenter der Ruhrbahn bleiben nach wie vor unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Wer Wartezeiten vermeiden möchte oder aber aktuell den Weg ins KundenCenter scheut, kann benötigte Tickets in den Vorverkaufsstellen, an einem von 313 Ticketautomaten im Ruhrbahn-Bedienungsgebiet oder in der App ZÄPP erwerben. Bei Fragen zum Abonnement berät der Abo-Service der Ruhrbahn auch telefonisch oder per Mail: Telefon: 0208 451 1234 (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr) E-Mail: abo(at)ruhrbahn.de