Die Zeitungen brachten heute Berichte über Neuschöpfungen von Plattwörtern für die Atemschutzmaske, vorwiegend aus dem norddeutschen Raum. Aber schon lange vorher wurde im Lokalkompaß bereits das Wort „Muulschotz“ und „Ohmschotz“ vorgeschlagen, so wie beim Saarner Mundartstammtisch „Aul Ssaan“ praktiziert.

Heute geht es nicht um Mundartexperten, man muss noch nicht einmal Mölmsch Platt können. Lediglich die Sympathie für ein Wort soll entscheidend sein.

Und es muss nicht unbedingt die Mölmsche Form des von Melly Koopmann kreierten „Snutenpulli“ sein.

So schreibe denn bitte in die Kommentarspalte das dir sympathischste Wort aus der untigen Reihe und evtl. noch ein weiteres, dass dir am zweitbesten gefällt! Nummer reicht. Herzlichen Dank!

1.a Muulschötzer (Mundschützer)

1.b Muulschotz (Mundschutz)

2.a Ohmschötzer (Atemschützer)

2.b Ohmschotz (Atemschutz)

2.c Ohmmaske (Atemmaske)

3.a Schnuutendook (Mundtuch)

3.b Schnuutedööksken (Mundtüchlein)

4. Schnuutempulli (Mundüberzieher)

5. Loofsse-ike (Luftsiebchen)

6. Spe-ibrämms (Spuckbremse)

7. Muulkorf (Maulkorb)

8. Schnuutenkappen (Schnauzenmütze)