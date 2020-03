Mit bundesweiten Aktionen rund um den Weltfrauentag 2020 möchte die Frauenorganisation Lajna Imaillah der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland KdöR, auf die Position der Frau im Islam aufmerksam machen.

,,Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft‘‘ – so lautet das Motto der diesjährigen öffentlichen Veranstaltung, von Frauen für Frauen, die am 11. März 2020 um 18 Uhr im Gebetszentrum der AMJ, Hans-Böckler-Platz 7b, stattfinden wird.Der internationale Weltfrauentag findet jedes Jahr am 8. März statt und soll daran erinnern, dass die Rechte der Frauen weltweit und in verschiedenen Bereichen des Lebens, immer noch nicht in ihrer Vollkommenheit gewahrt werden.

Die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland möchte diesen internationalen Frauentag nutzen und über die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft aufklären.

Interessierte Frauen erhalten durch die Info-Veranstaltung ,,Die essenzielle Rolle der Frauen für die Zukunft unserer Gesellschaft‘‘ die Möglichkeit, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen und zusammen mit den Gastgebern mehr über die essenzielle Rolle der Frau in der Zukunft unserer Gesellschaft zu erfahren.

Die Frauenorganisation der Ahmadiyya Muslim Jamaat KdöR ist mit über 18.000 Frauen und Mädchen als Mitgliedern die größte muslimische Frauenorganisation in Deutschland. Sie bietet den Frauen die Möglichkeit, Talente bestmöglich zu nutzen und führt vor Augen, dass das Ziel des Islams nicht die Unterdrückung der Frau ist, sondern im Gegenteil sie dazu anspornt sich zu entfalten. Zahlreiche Programmepunkte, wie zum Beispiel internen Weiterbildungsmöglichkeiten, Diskussionskreisen, Gruppentreffen, Wettbewerbsveranstaltungen, Freizeitveranstaltungen bis hin zu Sportevents und Bazaren, werden durch die Frauenorganisation angeboten.