Manchmal braucht es Jahrzehnte, bis man die Ursache für etwas findet. Oft ist es ein ganz gewöhnlicher Zufall, ein plötzlicher Einfall, oder ein unerwarteter Auffall, der die Welt von Stund an in einem günstigeren Licht erscheinen läßt. Wie die Sache mit der Nackenrolle. Plötzlich fiel es mir wie Schuppen aus dem Kopf, was ich jahrelang falsch gemacht und was zu erheblichen Schäden am eigenen Leibe geführt hatte. Immer wieder hatte ich meinen Hausarzt wohl tausendmal bekniet, mir 10 Einheiten Nackenkrabbeln als manuelle Therapie plus 10 Einheiten fernöstliche Sticheleien zu verordnen, da ich meinen Kopf kaum noch in andere Richtungen als geradeaus unten bewegen konnte. Weder die wiederholte Kieferregulierung sämtlicher Kiefer, eine Prostataabschürfung 3. Grades noch die Totalamputation von 15 Muttermalen schafften mir die schmerzhafte Versteifung vom Hals. Auch die Anschaffung einer zweiten Nackenrolle, sozusagen als Nebenrolle, änderte mein Befinden nicht. Ich schien auf ewig nackensteif.

Eines Nachmittags, als mein Kopf wieder mal schmerzend auf der Nackenrolle lag, sann ich über den Sinn von Bezeichnungen nach und wählte als Beispiel die naheliegende Nackenrolle.

Warum, so fragte ich mich nun streng und gewissenhaft, heißt die Nackenrolle „Nackenrolle“? Weil sie für den Kopf bestimmt ist? Wohl kaum! Ja, wofür denn? Es blieb eigentlich nur noch der Nacken. Es dauerte einige Zeit, bis ich aus der linguistischen Therapie meine Schlüsse zog. Ich war einfach zu sehr verblüfft. Dann aber legte ich die Nackenrolle zum ersten Mal unter meinen Nacken, und was soll ich sagen, es dauerte keine vierundzwanzig Stunden, und der Schmerz ließ nach.

Deshalb: Wenn Sie auch eine Nackenrolle besitzen, fragen Sie zu Risiken und Nebenwirkungen um Gottes Willen nicht Ihren Arzt oder Apotheker. Schauen Sie einfach in Ihr etymologisches Wörterbuch!