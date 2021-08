Die Verkehrswacht übergab 8 neue Fahrräder an die Jugendverkehrsschule. Auf Einladung der Schulleiterin Nicola Küppers fand die Übergabe von Fahrrädern für die Radfahrausbildung wieder an der Grundschule am Dichterviertel statt.

Als Chef der Stadtverwaltung war der Oberbürgermeister Marc Buchholz da und nahm die Fahrräder mit einem gebastelten Fahrrad-Modell sinnbildlich in Empfang und gab den Kindern Tipps zum sicheren Radfahren. Er dankte der Verkehrswacht nicht nur für die Räder sondern auch für ihre unermüdliche Arbeit und ihr Engagement zur Verkehrssicherheit.

Ohne Sponsoren keine neuen Räder

Er wies auf die Bedeutung der Sponsoren DEKRA, Sparkasse und Auto Wolf hin, ohne deren finanzielle Unterstützung es gar nicht möglich wäre, dass die Verkehrswacht die Räder und vieles andere an Material zur Verkehrssicherheit beschafft. Polizeidirektor Ulrich Sievers erläuterte die Radfahrausbildung und die Prüfung und motivierte die Schulkinder zu Fuß und mit dem Rad zur Schule zu kommen.

Nicht nachlassen bei Sicherheit im Verkehr

Gunter Zimmermeyer von der Verkehrswacht warnte davor, in der Verkehrssicherheitsarbeit nachzulassen. Im Vergleich zu anderen Großstädten steht Mülheim zwar relativ gut da bei Anzahl und Schwere der Unfälle im Straßenverkehr. „Aber längst sind wir noch nicht bei einem Stand angekommen, wo wir hinwollen und gerade beim Radfahren geht sogar der Trend nicht in die gewünschte Richtung. Das erfüllt uns mit Besorgnis und zwingt uns, die Anstrengungen zu verstärken.“ Zimmermeyer lobt die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Verkehrswacht, was besonders bei der Radfahrausbildung deutlich wird. Ein besonderes Lob geht auch an die Schulleiterin Nicola Küppers und ihre Kollegen*Innen, die wieder einmal eine Veranstaltung zur Verkehrssicherheit ermöglicht haben.

Foto:Verkehrswacht MH